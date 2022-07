Charlie Cox y Vincent D’Onofrio se reunirán de nuevo en Echo

¿Con ganas de más Charlie Cox? Un reporte asegura que el actor regresaría pronto al MCU con un pequeño cameo en Echo.

Una de las mejores sorpresas que nos ha dejado la fase 4 del MCU fue el regreso de Charlie Cox como Daredevil y Vincent D’Onofrio. Aunque sus papeles fueron algo menores, rumores apuntaban a que Marvel Studios tenía planes importantes para ambos personajes, con al menos una serie dedicada por completo al vigilante de Hells Kitchen. Pero antes de esto parece que tendrán al menos un cameo en Echo, la próxima serie del MCU.

Ahora un nuevo reporte indica que veremos más pronto de lo esperado al dio de héroe y villano. The Hollywood Reporter asegura que Cox y D’Onofrio han sido reclutador y que aparecerán en la serie Echo del MCU. En caso de que no reconozcas muy bien el nombre, se trata de una serie Spinoff que tendrá como protagonista a Maya López / Echo, que fue presentada por primera vez en Hawkeye.

El reporte asegura que habrá una trama menor en la serie de Disney+ que contará con la participación de Cox. Los rumores apuntan a que Matt Murdock estará en búsqueda de un ‘aliado antiguo’. Por supuesto, esta última frase ha despertado conversaciones sobre a quién se podría referir, con los rumores apuntando a que sería Jessica Jones.

Tiene sentido que ambos personajes se unan a Echo. En el caso de D’Onofrio el villano mostró su conexión con Maya en la serie de Hawkeye. Por el lado de Daredevil, en los cómics precisamente el origen de Echo está vinculado con la historia de Murdock, siendo uno de los intereses románticos de Murdock, aliada y luego uno de sus villanos.

Por ahora Marvel no ha aclarado si las versiones de estos personajes son las mismas que vimos en las series de Netflix. El Kingpin que vimos en Hawkeye no solo tenía algunos ademanes diferentes a los de la serie en la que lo conocimos, sino que, además mostró una resistencia sobre humana que no vimos antes. El Matt Murdock de Spider-Man: No Way Home tampoco nos dio alguna indicación de que si quiera fuera Daredevil en este universo y no hemos escuchado nada de un diablo en Hell’s Kitchen… con lo que resulta difícil realizar cualquier predicción en este momento.

La última semana de julio tenemos la Comic Con en San Diego con un panel de Marvel que promete resolver algunas de las dudas que tenemos en estos momentos. Con algo de suerte una de las preguntas resultas será el futuro de Daredevil en el MCU.

Imágenes: Disney+