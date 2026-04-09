Mafalda llegará a Netflix: la historieta de Quino tendrá serie animada

La niña que cuestionó al mundo desde una viñeta está lista para volver, esta vez en formato animado y con alcance global. Mafalda, la obra más reconocida del historietista Quino, llegará a Netflix en 2027 como una serie original que busca conectar con nuevas audiencias sin perder la esencia crítica que la convirtió en un fenómeno cultural.

Detrás del proyecto está Juan José Campanella, director ganador del Óscar, quien asumirá la dirección, el guion y el rol de showrunner. La producción estará a cargo del estudio Mundoloco CGI, en una apuesta que combina talento reconocido con una de las propiedades intelectuales más influyentes del humor latinoamericano.

Un regreso con peso cultural

Desde su primera publicación en 1964, Mafalda se convirtió en mucho más que una tira cómica. A través de personajes infantiles, Quino logró construir una mirada crítica sobre la política, la sociedad y las tensiones del mundo moderno.

Su vigencia es evidente: las reflexiones de Mafalda siguen circulando en redes sociales y libros, dialogando con problemas que aún no encuentran solución. La serie animada llega en un momento en el que ese tipo de contenido, capaz de mezclar humor con análisis social, tiene una audiencia global consolidada.

Un equipo que busca respetar el legado

El proyecto no solo se apoya en Campanella. También participan Gastón Gorali como co-guionista y productor general, junto a Sergio Fernández en la dirección de producción. El equipo de guion incluye a Esteban Seimandi, Cecilia Monti y Marcela Guerty.

La adaptación enfrenta un reto evidente: trasladar el humor gráfico, basado en viñetas breves, a una narrativa serial sin diluir su profundidad. La elección de un equipo con experiencia en cine y televisión apunta a construir una historia que funcione tanto para quienes conocen el material original como para quienes lo descubrirán por primera vez.

Una apuesta estratégica para Netflix

La llegada de Mafalda también refleja el interés de Netflix por fortalecer su catálogo con historias latinoamericanas de alto reconocimiento. No se trata solo de nostalgia, sino de contenido con potencial global.

El estreno en 2027 aún parece lejano, pero el anuncio ya posiciona a la serie como uno de los proyectos más esperados dentro de la animación en español. Si logra capturar la esencia de su protagonista —curiosa, crítica y profundamente humana—, Mafalda podría volver a hacer lo que siempre ha hecho: incomodar, hacer reír y, sobre todo, invitar a pensar.