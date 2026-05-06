Champions League 2027: UEFA cambia la transmisión y afectará a los usuarios

La UEFA confirmó cambios para la Champions League 2027 que modificarán la forma en que los aficionados seguirán el torneo en América Latina. Desde la temporada 2027-2028, ESPN y Paramount+ compartirán los derechos de transmisión, por lo que los usuarios ya no podrán ver todos los partidos en una sola plataforma.

El acuerdo cubrirá México, Centroamérica y Sudamérica, excepto Brasil, y tendrá vigencia hasta 2031. Cada operador emitirá el 50 % de los encuentros, poniendo fin al modelo donde gran parte del torneo quedaba concentrado en un solo grupo de medios.

La adjudicación fue realizada por UC3, la empresa creada entre la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos para gestionar los derechos comerciales de las competencias continentales. El nuevo reparto confirma el crecimiento que han tenido las plataformas digitales dentro del negocio global del deporte.

El mayor impacto será para los usuarios. Los aficionados que quieran seguir toda la Champions League tendrán que contratar varias suscripciones, porque los partidos estarán divididos entre ESPN, Disney+ y Paramount+.

Champions League 2027 cambiará la forma de ver el torneo en Latinoamérica

El nuevo esquema establece que ESPN transmitirá el 50 % de los partidos a través de sus canales deportivos y Disney+, mientras Paramount+ tendrá la otra mitad del calendario. La distribución incluirá todas las fases del campeonato, desde la etapa de grupos hasta la final.

Hasta 2027, ESPN mantendrá derechos no exclusivos en América Latina, pero el nuevo contrato obligará a los aficionados a alternar entre distintas plataformas dependiendo del partido que quieran ver. La experiencia dejará de estar centralizada en un solo servicio.

Además de la Champions League, ESPN aseguró los derechos completos de la Europa League y la Conference League en la región. La compañía refuerza así su catálogo internacional y mantiene una apuesta fuerte por el fútbol europeo dentro de Disney+.

La renovación también se suma a otros movimientos estratégicos de ESPN en América Latina. La empresa extendió hasta 2030 los derechos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, fortaleciendo una oferta que combina torneos europeos y sudamericanos.

Para Paramount+, el acuerdo representa su entrada oficial al negocio de la Champions League en Latinoamérica. La plataforma ya cuenta con experiencia en transmisiones deportivas en Estados Unidos y Europa, y ahora amplía su presencia en uno de los mercados más competitivos del entretenimiento deportivo.

El streaming aumenta el costo para seguir el torneo

El ciclo 2027-2031 refleja el avance de las plataformas digitales frente a la televisión tradicional. La UEFA repartió derechos audiovisuales entre compañías como Amazon, DAZN, Disney+ y Paramount+ en distintos mercados, impulsando un modelo basado en suscripciones y consumo bajo demanda.

En Reino Unido, Paramount+ reemplazará a TNT Sports como principal emisor de la Champions League, mientras Amazon conservará algunos partidos destacados. El objetivo es ampliar audiencias y aumentar la competencia entre plataformas por los grandes eventos deportivos.

La Champions League forma parte de una industria audiovisual que supera los 2.900 millones de euros anuales en ingresos, según reportes europeos citados por Reuters. Por eso, las plataformas consideran el torneo como uno de los contenidos más valiosos para atraer y retener suscriptores.

Analistas del sector han advertido que la fragmentación de derechos deportivos está elevando el gasto de los consumidores, ya que los aficionados necesitan varias suscripciones para seguir sus competencias favoritas. Ese escenario empezará a sentirse con más fuerza en América Latina desde 2027.