Todos los estrenos de Netflix Colombia en mayo de 2026

Netflix reveló la programación que llegará a Colombia durante mayo de 2026, un mes en el que el deporte, el suspenso, el drama y las producciones familiares tendrán un lugar destacado dentro de la plataforma.

Entre las novedades más llamativas aparece JAMES., la serie documental centrada en James Rodríguez, además de producciones sobre Rafael Nadal y el histórico Mundial de Brasil en 1994.

A continuación, los lanzamientos organizados por título, con su fecha de estreno y una breve descripción.

Series, películas y documentales que llegan a Netflix Colombia

El yerno

Estreno: 1 de mayo

Comedia con tintes políticos que sigue la transformación de José Sánchez, quien tras una serie de dificultades personales termina convirtiéndose en un influyente operador dentro del poder.

Mi querida señorita

Estreno: 1 de mayo

Película que cuenta la historia de una mujer criada bajo estrictas tradiciones familiares que descubre que es intersexual, iniciando un proceso de autodescubrimiento y redefinición personal.

Intercambiados

Estreno: 1 de mayo

Producción animada donde una criatura del bosque y un ave intercambian cuerpos inesperadamente, obligándolos a unir fuerzas para enfrentar una aventura llena de desafíos.

Dr. Seuss: ¡Horton! – Temporada 2

Estreno: 4 de mayo

La nueva entrega mostrará a Horton y Samson enfrentando nuevos retos mientras refuerzan valores como la amistad, la perseverancia y el trabajo en equipo.

Suspenso, drama y hechos reales

Leyendas

Estreno: 7 de mayo

Serie inspirada en hechos reales ambientada en la Gran Bretaña de los años noventa. La trama sigue a funcionarios infiltrados en organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.

El caso Hartung: El juego del escondite

Estreno: 7 de mayo

Thriller policial basado en la novela El caso Holst. La desaparición de una mujer desata una investigación marcada por una perturbadora pista vinculada con una rima infantil.

Tetracampeones: Brasil volvió a creer

Estreno: 7 de mayo

Documental que revive la conquista de Brasil en la Copa Mundial de 1994 mediante entrevistas exclusivas y material grabado por los propios futbolistas.

Gracias, ¿el siguiente? – Temporada 3

Estreno: 8 de mayo

Leyla continúa enfrentando nuevos dilemas emocionales mientras intenta reconstruir su vida sentimental y personal.

El deporte domina parte del catálogo

RAFA

Estreno: 20 de mayo

Serie documental en la que Rafael Nadal repasa los momentos más importantes de su carrera, su legado en el tenis y su última etapa como profesional.

JAMES.

Estreno: 21 de mayo

La producción documental dedicada a James Rodríguez mostrará aspectos inéditos de su ascenso al estrellato, las controversias que marcaron su carrera y sus sueños para el fútbol colombiano.

Netflix señaló que estas fechas podrían presentar modificaciones, ya que corresponden a una selección preliminar de estrenos.

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