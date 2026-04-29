El moto g47 se suma al portafolio de Motorola como parte de su estrategia para reforzar la gama media con un equipo enfocado en rendimiento sostenido, conectividad 5G y autonomía. La propuesta apunta a un uso cotidiano exigente, donde la estabilidad en multitarea, consumo de contenido y comunicación continua resulta determinante.

Especificaciones y enfoque del moto g47

En el apartado fotográfico, el dispositivo integra un sensor principal Sony LYTIA 600 de 50 MP con tecnología Quad Pixel, orientado a ofrecer consistencia en la captura de imagen bajo distintas condiciones de iluminación. La cámara frontal de 32 MP complementa el conjunto, priorizando resultados definidos en escenarios de uso habitual como videollamadas o fotografía personal.

La pantalla Full HD+ de 6,72 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz está diseñada para mantener fluidez en la interacción con el sistema y las aplicaciones. Este componente se acompaña de altavoces estéreo con soporte para Dolby Atmos, lo que permite una experiencia de audio más clara al reproducir contenido multimedia o durante sesiones prolongadas de uso.

En términos de construcción, el equipo incorpora certificación MIL-STD-810H, resistencia IP64 frente a salpicaduras y vidrio Gorilla Glass 7i. Este conjunto de protecciones apunta a mejorar la tolerancia del dispositivo ante caídas, exposición a líquidos y condiciones variables asociadas al uso diario en distintos entornos.

El rendimiento se apoya en configuraciones de hasta 12 GB de RAM con RAM Boost basada en inteligencia artificial, lo que permite gestionar cargas de trabajo simultáneas con menor impacto en la fluidez general. La batería de 5.200 mAh, junto con la conectividad 5G, está orientada a sostener ciclos de uso prolongados sin depender de recargas constantes.

A nivel de software, el dispositivo incorpora funciones como Circle to Search y Google Gemini, orientadas a optimizar la interacción con la información en tiempo real. Asimismo, integra capas como Hello UX y Moto Secure, que refuerzan la personalización del sistema y la gestión de seguridad dentro del ecosistema del equipo.

Disponibilidad en Latinoamérica

Desarrollado en colaboración con el Pantone Color Institute, el moto g47 estará disponible en opciones de color como Impenetrable, Capri, Fuschia Red y Nautical Blue. El equipo llegará a América Latina en las próximas semanas. La información sobre precios y disponibilidad se gestionará a nivel local en cada mercado.

Imagen: Motorola