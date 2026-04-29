¿Qué cambia entre el razr 70 y el razr 70 ultra? Comparación completa de los nuevos plegables

Motorola vuelve a insistir en el formato plegable con una estrategia doble; un modelo que busca equilibrio y otro que apunta directamente a la gama alta. La nueva generación, encabezada por el motorola razr 70 y su versión superior, no solo actualiza especificaciones, también redefine qué tan útil puede ser un plegable en la vida diaria.

El motorola razr 70 aterriza en Colombia con un precio de $4.999.900 y una propuesta que combina diseño compacto con prestaciones suficientes para la mayoría de usuarios. Integra un procesador MediaTek Dimensity 7450X, 12 GB de RAM con expansión virtual y 512 GB de almacenamiento, cifras que lo ubican en un rango competitivo sin aspirar al extremo rendimiento.

Su pantalla interna de 6,9 pulgadas con tecnología POLED LTPO y la externa de 3,6 pulgadas permiten ejecutar aplicaciones completas sin necesidad de desplegar el equipo. Esa dualidad sigue siendo el principal argumento de la línea razr: menos interacción forzada, más accesos rápidos. En el uso cotidiano, esto se traduce en responder mensajes, revisar notificaciones o controlar música sin abrir el dispositivo.

En contraste, el motorola razr 70 ultra lleva esa lógica más lejos. La pantalla externa crece hasta las 4 pulgadas y alcanza 165 Hz, mientras que el panel interno sube a 7 pulgadas con mayor brillo y profundidad de color. Aquí no hay matices: es un equipo pensado para competir con los plegables más avanzados del mercado.

Dos caminos: equilibrio frente a potencia

La diferencia más evidente entre ambos modelos está en el rendimiento. El razr 70 cumple con solvencia en tareas diarias, apoyado por optimización de inteligencia artificial y una batería de 4800 mAh que promete más de un día de uso. Su carga rápida de 30 W y la opción inalámbrica completan una experiencia práctica.

El razr 70 ultra, por su parte, apuesta por un salto generacional. Incorpora el Snapdragon 8 Elite, uno de los procesadores más potentes disponibles, acompañado de una batería de 5000 mAh y carga de hasta 68 W. En la práctica, esto significa mayor capacidad para juegos exigentes, edición de contenido y uso intensivo de herramientas de IA.

También hay diferencias en fotografía. Ambos comparten sensores de 50 MP en el sistema principal, pero el ultra introduce mejoras en rango dinámico, procesamiento y versatilidad. La cámara frontal también sube de 32 MP en el modelo base a 50 MP en la versión superior, lo que apunta a un público que prioriza creación de contenido.

En diseño, los dos mantienen la esencia plegable tipo concha con una bisagra reforzada y materiales premium. El razr 70 opta por acabados más sobrios y ligeros, mientras que el ultra explora texturas como Alcantara o madera, apostando por diferenciación estética. Ambos incluyen protección con Gorilla Glass, aunque el ultra suma una capa más resistente.

Lo que comparten y lo que cambia

Más allá de las diferencias, hay una base común clara. Los dos dispositivos integran Android 16, conectividad 5G, sonido Dolby Atmos y un ecosistema de funciones impulsadas por inteligencia artificial. Moto AI, junto con herramientas como Google Gemini o Microsoft Copilot, introduce automatización en tareas cotidianas, desde resúmenes de notificaciones hasta sugerencias de uso.

Otro punto compartido es la experiencia Flex View, que convierte el plegable en una especie de trípode improvisado. Esto impacta directamente en fotografía, videollamadas y consumo de contenido, donde el formato deja de ser solo estético para convertirse en funcional.

La autonomía también se acerca más de lo que parece. Aunque el ultra tiene mayor capacidad, el modelo estándar compensa con un procesador más eficiente. En ambos casos, Motorola promete superar las 36 horas de uso, una cifra que, de cumplirse, resuelve una de las críticas históricas a los plegables.

La decisión final no depende solo del precio. El razr 70 está pensado para quienes quieren entrar al mundo plegable sin pagar el costo de un flagship extremo. El ultra, en cambio, responde a usuarios que buscan lo último en potencia, pantalla y cámaras, sin concesiones.

Motorola no cambia la fórmula, pero sí la afina. La familia razr 70 no gira en torno a una sola promesa, sino a dos interpretaciones distintas del mismo concepto: portabilidad con inteligencia integrada. En un mercado donde muchos plegables aún parecen experimentos, aquí hay una intención más clara de convertirlos en herramientas cotidianas.