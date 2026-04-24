Hay dispositivos que llegan al mercado para cumplir una función concreta y otros que aspiran a redefinir lo que se puede esperar de un teléfono. El Vivo X500 Ultra, cuyas especificaciones han empezado a circular en fuentes especializadas, según una filtración reciente, parece pertenecer claramente al segundo grupo.

La pantalla es uno de los elementos más destacados. Se habla de un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución de 1216 × 2640 píxeles y una densidad de 484 ppi, lo que lo situaría entre las pantallas más precisas del mercado. La frecuencia de actualización de 120 Hz garantizaría una experiencia visual fluida, tanto en el desplazamiento cotidiano como en sesiones largas de videojuegos.

Pero hay un detalle que va más allá de los números y que muchos usuarios agradecerán sin saber exactamente por qué. Se trata de la atenuación PWM a 2160 Hz. Esto significa que el panel parpadearía a una frecuencia tan alta que el ojo humano no la detecta, reduciendo la fatiga visual cuando se usa con brillo bajo. Es el tipo de decisión de ingeniería que suele marcar diferencias en la experiencia diaria.

Batería de 7000 mAh, un salto en autonomía

En un segmento donde la mayoría de los fabricantes sigue rondando los 5000 mAh, Vivo habría decidido apostar fuerte. La batería de 7000 mAh del X500 Ultra no sería solo una cifra llamativa, sino que podría representar un cambio real en la forma de relacionarse con el cargador. Para muchos usuarios, implicaría pasar de cargar el teléfono cada noche a hacerlo cada dos días con uso intenso, siempre que estas cifras se confirmen en uso real.

El sistema de carga también apuntaría alto. Los 90 W por cable permitirían reponer energía en poco tiempo, mientras que la carga inalámbrica de 40 W añadiría comodidad para quienes prefieren evitar cables. La carga inversa completaría un ecosistema de energía pensado para quienes viven conectados y no pueden permitirse quedarse sin batería en el momento menos oportuno.

El rendimiento correría a cargo del chipset MediaTek Dimensity 9600, acompañado de 12 GB de RAM física y otros 12 GB en formato virtual. Sobre el papel, esta combinación se traduciría en una multitarea fluida incluso con aplicaciones exigentes abiertas en segundo plano. Los 256 GB de almacenamiento interno completarían un perfil de rendimiento que, de confirmarse, apuntaría a la gama más alta.

Vivo X500 Ultra y su cámara de 200 MP: un sistema que apunta alto

La fotografía es uno de los terrenos donde este dispositivo parece apuntar más alto. El sensor principal de 200 MP ofrecería un nivel de detalle que permitiría recortar, ampliar y editar con mayor libertad que en la mayoría de teléfonos actuales. Los dos sensores adicionales de 50 MP con estabilización óptica de imagen buscarían asegurar que ni el zoom ni los vídeos en movimiento pierdan calidad en situaciones exigentes.

La grabación en 4K UHD convertiría al X500 Ultra en una herramienta útil no solo para fotógrafos aficionados, sino también para creadores de contenido que necesitan producir vídeo de calidad sin depender de equipos adicionales. La cámara frontal de 50 MP completaría el conjunto, elevando el nivel en videollamadas y selfies.

¿Qué cambiaría respecto al X300 Ultra en fotografía?

La comparación con el Vivo X300 Ultra es inevitable. Ese modelo apuesta por un sistema de cámaras más completo, con varios sensores de alta resolución que le permiten cubrir diferentes situaciones de uso, desde fotografía general hasta zoom avanzado. A esto se suma un teleobjetivo con óptica Zeiss y estabilización avanzada, pensado para mantener calidad incluso a largas distancias.

El X500 Ultra, según las filtraciones disponibles, optaría por una configuración más simple con tres sensores, uno de 200 MP y dos de 50 MP. La diferencia no estaría solo en la cantidad, sino en el enfoque general del sistema. Mientras el modelo anterior busca ofrecer más opciones con mayor número de cámaras, el nuevo dispositivo apuntaría a concentrar el rendimiento en menos sensores.

Esto podría traducirse en una experiencia distinta. El primero ofrecería mayor versatilidad en distintos escenarios, mientras que el X500 Ultra podría priorizar la calidad del sensor principal y el procesamiento de imagen. Queda por ver si compensará con mejoras en tamaño de sensor, software o capacidades de video cuando sea presentado oficialmente.

Imagen ilustrativa: Vivo / edición con IA (ChatGPT)