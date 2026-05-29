Moverte para votar este domingo podría costarte menos. Durante la jornada electoral del 31 de mayo, miles de usuarios en Colombia podrán acceder a descuentos especiales dentro de Uber para desplazarse hacia los puestos de votación y regresar a casa, una medida que llega justo cuando el transporte suele convertirse en uno de los obstáculos para participar en las urnas.

La iniciativa estará disponible durante las horas oficiales de votación y se suma a otras herramientas digitales que comenzarán a aparecer dentro de la aplicación para acompañar el proceso electoral.

Para quienes planean aprovechar el beneficio, hay un detalle importante: el descuento no aparece automáticamente. Debes activarlo antes de pedir el viaje.

La ruta para activar los descuentos de Uber antes de salir a votar

El incentivo funcionará mediante un código promocional único que los usuarios deben cargar manualmente dentro de la aplicación. Sin este paso previo, el viaje se cobrará normalmente.

El código habilitado para la jornada será COLOMBIAELIGE26 y podrá utilizarse exclusivamente durante el horario electoral establecido para el domingo, entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Para dejarlo listo, abre tu cuenta y entra a la sección de billetera. Desde allí encontrarás la opción para añadir promociones o códigos. Después de ingresarlo y guardarlo, quedará disponible para aplicarse en los trayectos autorizados.

El beneficio contempla dos recorridos durante la jornada: uno hacia el lugar de votación y otro de regreso. La disponibilidad dependerá de las ciudades donde opera la plataforma.

La recomendación práctica es hacerlo con anticipación. Activar promociones minutos antes de salir puede generar errores, demoras o hacerte perder tiempo en una jornada donde la demanda suele aumentar.

La app también se convertirá en una herramienta para reportar irregularidades

Además de los descuentos, la aplicación integrará accesos para que los ciudadanos puedan informar situaciones sospechosas relacionadas con las elecciones.

La funcionalidad estará conectada con los canales oficiales de ‘Pilas con el Voto’, iniciativa utilizada por la Misión de Observación Electoral para recibir reportes ciudadanos y canalizarlos hacia las autoridades correspondientes.

Uber también confirmó apoyos especiales para observadores electorales, quienes contarán con facilidades de movilidad durante las distintas jornadas de votación previstas este año.

Más allá del descuento, la apuesta muestra cómo las plataformas digitales están ocupando un papel más amplio durante las elecciones: ya no solo sirven para moverse de un punto a otro, también empiezan a integrarse como canales de información, denuncia y participación ciudadana.