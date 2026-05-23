Las primeras fundas del iPhone 18 ya empezaron a circular en internet y, aunque Apple todavía no ha mostrado oficialmente el dispositivo, las imágenes dejan ver algo que parece decidido desde hace meses: la compañía volverá a apostar por un diseño muy parecido al actual, pero con cámaras todavía más grandes en los modelos Pro.

Las fotografías filtradas fueron publicadas por el conocido filtrador Majin Bu, una fuente que suele acertar cuando se trata de dimensiones y accesorios de futuros dispositivos de Apple. Lo llamativo no son las fundas en sí, sino lo que dejan entrever sobre el tamaño de las cámaras y el momento en que ya están apareciendo.

Los fabricantes de fundas reciben medidas y moldes antes del lanzamiento para tener productos listos desde el primer día de ventas. Por eso estas filtraciones suelen adelantarse varios meses a los anuncios oficiales y terminan convirtiéndose en una de las pistas más fiables sobre el diseño final del iPhone.

En las imágenes se observan fundas transparentes compatibles con MagSafe para el iPhone 18, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Y aunque los cambios visuales parecen mínimos, hay un detalle imposible de ignorar: el espacio destinado al módulo de cámaras vuelve a crecer.

Apple prepara cámaras más grandes para los iPhone 18 Pro

El recorte trasero de las fundas del iPhone 18 Pro y Pro Max muestra una isla de cámaras ligeramente más grande que la generación anterior. Todo apunta a que Apple necesitará más espacio por la incorporación de una apertura variable en la cámara principal.

Esa función permitiría controlar mecánicamente la cantidad de luz que entra al sensor, algo parecido a lo que hacen las cámaras profesionales. En la práctica, esto ayudaría a mejorar fotografías en distintas condiciones de iluminación y daría más control sobre el desenfoque natural de las imágenes.

Pero esa mejora tendría una consecuencia visible: cámaras más gruesas y un módulo trasero todavía más sobresaliente.

Las filtraciones también coinciden con reportes anteriores que hablaban de casi un milímetro adicional en el grosor de la zona de cámaras de los modelos Pro. A simple vista puede parecer un cambio pequeño, pero en un teléfono cada vez más delgado, cualquier ajuste termina notándose.

Más allá de eso, Apple parece mantener intacta la estética trasera. Las fundas sugieren que el diseño general será prácticamente igual al del iPhone 17 Pro. La principal modificación estaría en la parte frontal, donde se espera una Dynamic Island más pequeña.

El iPhone 18 normal llegaría en otra fecha

La funda del iPhone 18 estándar también apareció junto a las versiones Pro y confirma otro detalle: Apple seguiría usando una disposición de cámaras muy similar a la actual, con dos sensores y sin cambios importantes en la parte trasera.

Sin embargo, la verdadera sorpresa no está en el diseño, sino en el calendario.

Según las filtraciones, el iPhone 18 base llegaría al mercado en primavera y no durante el tradicional evento de septiembre. Ese cambio implicaría un nuevo ciclo de lanzamientos para Apple y explicaría por qué el diseño del dispositivo ya estaría prácticamente cerrado desde ahora.

Mientras los modelos Pro parecen concentrarse en mejoras de fotografía, las novedades del iPhone 18 estándar apuntarían más al procesador y la pantalla.

Por ahora Apple no ha confirmado ninguna de estas filtraciones, pero las fundas vuelven a convertirse en una ventana temprana hacia uno de los lanzamientos tecnológicos más esperados del próximo año.