iPhone Ultra: pantalla sin pliegues, Touch ID y su precio de lanzamiento

Apple estaría lista para entrar al mercado de los celulares plegables con un modelo completamente diferente a cualquier iPhone lanzado hasta ahora. Los rumores más recientes apuntan a que el dispositivo se llamará iPhone Ultra y llegaría en otoño de 2026 con cambios importantes en diseño, multitarea, cámaras y potencia.

La apuesta no sería menor. El equipo combinaría características de un iPhone tradicional con el tamaño de una tablet compacta, algo que pondría a competir directamente a Apple con fabricantes que llevan años explorando este formato.

Entre los cambios más llamativos aparece una pantalla plegable sin arrugas visibles, una estructura ultradelgada de titanio y nuevas funciones exclusivas de iOS 27 pensadas para aprovechar el tamaño del dispositivo.

Un iPhone que se transforma en iPad mini

Según las filtraciones, el iPhone Ultra tendría un formato tipo libro. Cerrado funcionaría como un teléfono compacto con una pantalla externa de entre 5,3 y 5,5 pulgadas. Pero al desplegarse mostraría un panel interno de hasta 7,8 pulgadas, muy cercano al tamaño de un iPad mini.

La diferencia frente a otros plegables estaría en la proporción de la pantalla. Apple habría optado por un diseño más ancho que alto, alejándose del formato alargado que utilizan varios fabricantes Android.

También se habla de un cuerpo construido en titanio y un grosor mucho más reducido que otros equipos plegables. De hecho, algunas filtraciones aseguran que cerrado se vería como dos iPhone Air unidos, aunque más delgados.

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Otro detalle llamativo es que Apple limitaría los colores únicamente a negro y blanco durante la primera generación.

En cámaras, el equipo tendría dos sensores traseros de 48 megapíxeles: uno principal y otro ultra gran angular. A diferencia de los modelos Pro, no incluiría lente telefoto, por lo que perdería capacidades avanzadas de zoom.

El dispositivo también incorporaría dos cámaras frontales, una para cada pantalla. Todo apunta a que Apple usaría sensores similares a la cámara Center Stage de 18 MP estrenada en la línea iPhone 17.

Multitarea, Touch ID y un precio récord

El software sería uno de los puntos más importantes del nuevo modelo. Con iOS 27, Apple estaría preparando herramientas multitarea inspiradas en el iPad.

Entre las novedades filtradas aparecen aplicaciones funcionando en paralelo y diseños adaptativos similares a los de iPadOS. Aunque no ejecutaría el sistema operativo de las tablets, sí tomaría varias de sus funciones para aprovechar mejor la pantalla plegable.

En potencia, el iPhone Ultra integraría el nuevo chip A20 Pro fabricado en 2 nanómetros. El procesador llegaría acompañado por 12 GB de RAM y memoria LPDDR5 más rápida.

Apple también estrenaría el módem C2, desarrollado internamente para reemplazar los chips 5G de Qualcomm. Esto podría traducirse en mejoras de eficiencia energética y conectividad.

Sin embargo, uno de los cambios más inesperados sería el regreso de Touch ID. El lector de huellas estaría integrado en el botón de encendido debido a la dificultad de incluir dos módulos Face ID en un cuerpo tan delgado.

El precio tampoco pasará desapercibido. Los analistas calculan que el iPhone Ultra arrancaría cerca de los 1.999 dólares en su versión de 256 GB, convirtiéndose en el iPhone más costoso de la historia.

Apple todavía no confirma oficialmente el dispositivo, pero las filtraciones dejan ver que la compañía prepara uno de los cambios más grandes en la línea iPhone desde el lanzamiento del primer modelo plegable.