Starlink Mobile: estos son los celulares compatibles y lo que ya puedes hacer en 2026

La conexión satelital para celulares dejó de ser una función exclusiva de equipos de rescate o teléfonos especializados. En 2026, la red móvil de Starlink ya permite enviar mensajes, compartir ubicación e incluso usar aplicaciones desde zonas donde no existe cobertura tradicional.

El sistema, conocido como Starlink Mobile o T-Satellite, funciona gracias a satélites de órbita baja desarrollados por SpaceX. La idea es sencilla: convertir los satélites en torres celulares espaciales capaces de conectar smartphones comunes sin necesidad de antenas externas.

La tecnología ya opera mediante acuerdos con operadores móviles de distintos países. Entre ellos aparecen compañías como T-Mobile en Estados Unidos, Entel en Chile y Perú, además de socios en Europa, Asia y Oceanía.

Por ahora, el servicio se concentra en funciones básicas de comunicación, aunque el siguiente paso apunta a ofrecer internet satelital completo directamente en el celular.

Lo que ya puedes hacer con Starlink Mobile

La función principal actualmente es la mensajería satelital. Si te encuentras en una carretera sin señal, en una zona rural o durante una emergencia, el teléfono puede conectarse directamente al satélite para enviar mensajes de texto y compartir tu ubicación.

También ya es posible usar aplicaciones compatibles como WhatsApp, Google Messages e iMessage en algunos dispositivos. En ciertos mercados, el sistema incluso permite contactar servicios de emergencia mediante mensajes al 911.

La conexión funciona automáticamente cuando el smartphone pierde acceso a redes móviles tradicionales y detecta cobertura satelital disponible. Para ello, el equipo necesita tener vista despejada al cielo.

Starlink asegura que su constelación ya supera los 650 satélites dedicados a servicios móviles. La siguiente generación promete ampliar las capacidades hacia videollamadas, navegación web, streaming y llamadas de voz nativas.

Eso podría cambiar la forma en que funcionan las redes móviles en zonas remotas. En vez de instalar antenas en regiones difíciles de cubrir, los operadores podrán apoyarse en satélites para mantener conectividad continua.

La nueva lista de celulares compatibles en 2026

Uno de los cambios más importantes es la cantidad de dispositivos compatibles. La lista ya incluye modelos premium, plegables y teléfonos de gama media de distintas marcas.

Entre los compatibles aparecen equipos de Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, Honor y Huawei.

Marca Modelos compatibles destacados Compatibilidad Apple iPhone 13, iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 17 Pro SMS y apps satelitales Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 7 SMS y apps satelitales Motorola Moto G55 5G, Moto G86 Power 5G, Edge 70 Fusion SMS y apps satelitales Xiaomi Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17, Redmi Note 15 Pro+ 5G SMS y apps satelitales Honor Magic8 Pro, Magic8 Lite, Magic7 Lite SMS y apps satelitales Huawei Pura 80 Ultra, Pura 80 Pro SMS satelital Vivo V50 Lite 5G, V40 SE 5G SMS satelital ZTE Nubia Neo 3 5G, Blade A76 5G SMS satelital

La compatibilidad depende de cada fabricante y del tipo de conexión habilitada. Algunos modelos solo soportan mensajes satelitales, mientras otros ya pueden usar aplicaciones conectadas mediante la red espacial.

La apuesta de Starlink es que esta tecnología termine integrada como una función estándar en los teléfonos móviles de los próximos años. Si eso ocurre, quedarse sin señal podría dejar de ser un problema habitual fuera de las ciudades.