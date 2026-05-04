iPhone 17 Pro enfrenta presión por llegada del Xiaomi 17 Ultra y Vivo X300 Ultra

Apple vuelve a estar bajo presión en el segmento premium; aunque el iPhone 17 Pro y su versión Pro Max mantienen buenas ventas y siguen siendo referencia en rendimiento, la llegada de equipos como el Xiaomi 17 Ultra y el vivo X300 Ultra está elevando la competencia en un terreno donde durante años la firma de Cupertino dominó sin demasiada discusión: la fotografía móvil y la experiencia de hardware más avanzada.

Los nuevos modelos chinos no solo llegan con especificaciones agresivas. También están marcando una tendencia distinta: ofrecer tecnologías que Apple todavía no adopta o implementa con más cautela.

Xiaomi presentó su 17 Ultra durante el Mobile World Congress 2026 con una apuesta clara por la fotografía profesional. El dispositivo incorpora una cámara telefoto de 200 MP desarrollada junto a Leica, batería de hasta 6.800 mAh en algunos mercados y carga rápida que supera ampliamente lo ofrecido por Apple. Además, sumó accesorios físicos orientados a convertir el teléfono en una herramienta cercana a una cámara tradicional.

Por su parte, Vivo llevó su estrategia aún más lejos. El X300 Ultra se lanzó como su primer Ultra global con colaboración óptica de ZEISS, sensores de alta resolución y un sistema fotográfico diseñado para creadores audiovisuales. El foco no está solo en tomar buenas fotos, sino en competir directamente con cámaras dedicadas en grabación, zoom avanzado y procesamiento profesional.

Apple, mientras tanto, parece estar jugando una partida distinta.

Apple apuesta por evolución gradual

El iPhone 17 Pro representa una mejora sólida respecto a generaciones anteriores, especialmente en eficiencia energética, potencia de procesamiento y refinamiento de software.

Su principal fortaleza sigue siendo la integración entre hardware, software y ecosistema. Mientras Xiaomi y Vivo compiten por cifras cada vez más altas en sensores, carga rápida o baterías gigantes, Apple continúa apostando por optimización y experiencia consistente.

Sin embargo, esa estrategia empieza a ser cuestionada por analistas y usuarios.

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Pruebas recientes comparando al iPhone 17 Pro Max con rivales Android de gama Ultra muestran que Apple todavía está rezagada en autonomía y velocidad de carga frente a fabricantes chinos que ya incorporan baterías de silicio-carbono y cargas de 90W o más.

También hay señales de que Apple prepara una transformación más profunda. Reportes apuntan a un plan de rediseño a tres años que incluiría nuevos formatos, incluido un eventual modelo Ultra plegable.

La verdadera amenaza para el iPhone

El reto para Apple no está en perder ventas inmediatas.

La amenaza real es narrativa.

Durante años, el iPhone fue visto como el teléfono aspiracional que definía hacia dónde iba la industria. Hoy, esa percepción empieza a repartirse entre varias marcas.

Xiaomi y Vivo están innovando más rápido en fotografía computacional, óptica móvil, autonomía y accesorios modulares. Y aunque Apple conserva una base de usuarios extremadamente leal, cada vez enfrenta más presión para justificar por qué sus modelos Pro siguen costando tanto cuando otros fabricantes están empujando más fuerte en hardware.

La llegada del Xiaomi 17 Ultra y del Vivo X300 Ultra deja un mensaje para Apple: el liderazgo premium ya no depende solo del logo, sino de quién logre sorprender primero.

Para el iPhone 17 Pro, el desafío no es vender.

Es demostrar que Apple todavía marca el ritmo.