El Xiaomi 17T y 17T Pro comienzan a perfilarse como el próximo movimiento de la marca en la gama alta. Filtraciones recientes, junto a certificaciones y benchmarks previos, anticipan un lanzamiento cercano con especificaciones avanzadas y precios más elevados de lo habitual en la serie, lo que sugiere un cambio claro en su posicionamiento dentro del mercado global.

La serie T ha sido históricamente asociada al concepto de “flagship killer”, pero estos nuevos modelos apuntan en otra dirección. Xiaomi parece priorizar potencia, autonomía y acabados más competitivos frente a marcas consolidadas, dejando en segundo plano el enfoque de precio agresivo que definió generaciones anteriores.

Xiaomi 17T y 17T Pro: diferencias en pantalla, rendimiento y autonomía

El Xiaomi 17T integraría una pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas con resolución de 1268 x 2756 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. Estaría impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 8500 Ultra junto a 12 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 en versiones de 256 GB y 512 GB, ejecutando Android 16 con HyperOS 3.

En fotografía, contaría con un sistema triple de 50 MP (principal), 50 MP con zoom óptico 5x y un ultra gran angular de 12 MP, además de una cámara frontal de 32 MP. La batería alcanzaría los 6500 mAh con carga rápida de 67 W, completando una configuración equilibrada para uso intensivo.

El Xiaomi 17T Pro elevaría el nivel con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, resolución de 1280 x 2772 píxeles y tasa de refresco de 144 Hz. Incorporaría el procesador MediaTek Dimensity 9500, acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, con mejoras en sensores fotográficos y experiencia general.

También destacaría por su batería de 7000 mAh con carga de 100 W por cable y 50 W inalámbrica, una combinación poco habitual incluso en el segmento premium. El Xiaomi 17T llegaría por unos 749 euros (aproximadamente 810 dólares), mientras que el modelo Pro se acercaría a los 1000 euros (alrededor de 1080 dólares), marcando una clara diferencia entre ambos.

Imagen: Xiaomi / Editada con IA (Gemini)