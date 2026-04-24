El Honor 600e, un teléfono aún sin nombre oficial, dejó rastro digital. El dispositivo con número de serie LNA-NX3 apareció en Geekbench el 23 de abril de 2026, poco después del lanzamiento global de los modelos principales de la serie, reforzando la idea de que esta familia todavía no está completa.

La filtración llega tras el evento donde la marca presentó sus dispositivos principales y semanas después del debut del modelo Lite. Este orden de lanzamientos sugiere una estrategia escalonada, en la que la compañía introduce nuevos equipos de forma progresiva para cubrir distintos segmentos del mercado.

A inicios de marzo se dio a conocer el modelo Lite y el 22 de abril se anunciaron globalmente las versiones estándar y Pro, marcando su debut internacional tras una etapa centrada en China. Este movimiento amplía su disponibilidad y refuerza la presencia de la marca en mercados fuera de Asia.

En este esquema, el nuevo dispositivo se perfila como el cuarto integrante de la familia. Su incorporación apunta a una estrategia que cubre desde la gama de entrada hasta opciones más avanzadas, permitiendo competir en distintos niveles de precio con una propuesta más amplia y diversificada.

Honor 600e vs modelos estándar y Pro: la brecha de rendimiento

Para ubicar este dispositivo conviene compararlo con sus versiones superiores dentro de la serie. El modelo estándar utiliza Snapdragon 7 Gen 4 y la versión Pro el Snapdragon 8 Elite, ambos con una base común que incluye pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz.

También integran una cámara principal de 200 MP con apertura f/1.4, posicionándose como opciones competitivas en la gama media-alta y alta. Estas características los colocan por encima de este equipo en potencia y capacidades, estableciendo una diferenciación clara dentro del catálogo actual.

El nuevo integrante utiliza el MediaTek Dimensity 7100, un procesador de 6 nanómetros con ocho núcleos. En Geekbench alcanza 993 puntos en núcleo único y 3.054 en multinúcleo, cifras inferiores pero coherentes con un dispositivo enfocado en un segmento más accesible.

La GPU Mali-G610 MC2 está pensada para tareas cotidianas sin enfoque en gaming exigente. La unidad probada incluye 8 GB de RAM y Android 16 de fábrica, alineándose con el resto de la serie. Geekbench no revela detalles sobre pantalla, batería, cámaras o almacenamiento.

Estos elementos serán determinantes para diferenciarlo del modelo Lite, que comparte procesador. Las diferencias probablemente se centrarán en diseño, autonomía o cámaras, factores que influyen en la experiencia de uso y en la decisión de compra dentro de la gama media.

Estrategia de cuatro modelos en la serie 600

La estrategia de la marca con esta línea responde a una lógica de cobertura de mercado más que a diferenciación técnica. Las versiones estándar y Pro ofrecen MagicOS 10 basado en Android 16 y hasta 512 GB de almacenamiento, diseñadas para competir en mercados internacionales.

Ambos modelos comparten una identidad visual coherente, desde la isla de cámaras hasta colores distintivos como el naranja. Están pensados para competir en Europa y Asia, consolidando la presencia global con dispositivos que equilibran diseño, rendimiento y disponibilidad.

En contraste, las variantes Lite y este nuevo equipo apuntan al segmento donde el precio es determinante. Ambos utilizan el Dimensity 7100, lo que sugiere una base común en la gama de entrada, con variaciones en otros componentes para diferenciar la oferta.

La compañía no ha confirmado oficialmente este modelo, sin detalles sobre fecha, precio o mercados. Sin embargo, su aparición en Geekbench tras el anuncio de los equipos principales sugiere que su presentación podría ocurrir pronto dentro del calendario habitual de lanzamientos.

Imagen: Honor / Editada co IA (Gemini)