Apple ya tiene el iPhone 18 Pro en fase de producción de prueba. Las decisiones más importantes de diseño y componentes están prácticamente cerradas, y los rumores que circulan hoy tienen un peso muy diferente al de los que aparecieron hace seis meses.



Esta generación no llegará sola ni en el momento habitual. El iPhone 18 Pro, el Pro Max y el primer iPhone plegable se presentarán en septiembre de 2026, mientras que los modelos más asequibles quedan para marzo o abril de 2027. Quien quiera renovar en ese primer ciclo tendrá que apuntar a la gama alta o esperar varios meses más.

Diseño: cambios y continuidades respecto a los primeros rumores

Los primeros reportes apuntaban a que los modelos Pro eliminarían por completo la Dynamic Island, con Face ID bajo la pantalla y la cámara frontal desplazada a una esquina. Ese rumor no sobrevivió porque una mala traducción generó confusión y filtradores posteriores aclararon que solo el sensor infrarrojo se movería bajo el panel.

En marzo de 2026 el debate se cerró en buena medida. Imágenes de protectores de pantalla y unidades dummy del iPhone 18 Pro muestran una Dynamic Island notablemente más pequeña, y fabricantes de accesorios ya producen fundas con ese nuevo diseño. La reducción sería de aproximadamente un 35% respecto al iPhone 17 Pro y se extendería a toda la línea iPhone 18.

La estructura general del dispositivo se mantiene con cuerpo unibody de aluminio, triple cámara trasera y pantallas de 6,3 pulgadas para el Pro y 6,9 pulgadas para el Pro Max. El vidrio trasero tendría una zona ligeramente translúcida alrededor del área MagSafe, un guiño sutil que Apple ejecutaría con mucha contención.

El Pro Max sería marginalmente más grueso y pesado que su antecesor, un intercambio deliberado para alojar una batería de mayor capacidad.

Los nuevos colores del iPhone 18 Pro: adiós al naranja, hola al cereza oscuro

Los colores ya tienen códigos Pantone asignados. Un nuevo informe de Macworld afirma haber descifrado qué tonos estarán disponibles en la próxima generación. Según fuentes familiarizadas con la cadena de suministro de Apple Inc., el iPhone 18 Pro y el Pro Max llegarán en cuatro opciones: Azul Claro (Pantone 2121), Cereza Oscuro (Pantone 6076), Gris Oscuro (Pantone 426C) y Plata (Pantone 427C).

El protagonista es el Cereza Oscuro, un tono vino tinto que reemplazará al Naranja Cósmico del iPhone 17 Pro como color estrella de la generación. El Azul Claro es cercano al Azul Niebla del iPhone 17 estándar, el Gris Oscuro apunta a un tono casi negro, y el Plata regresa prácticamente idéntico al del 17 Pro.

Los rumores iniciales hablaban de un rojo intenso, término que con más información fue precisándose hasta convertirse en este Cereza Oscura. No son dos colores distintos, es el mismo rumor madurando con el tiempo.

La cámara con apertura variable ya está en producción

Este es el dato más sólido y reciente de todo el ciclo de rumores. Según el medio coreano ETNews, el proveedor Sunny Optical ya inició la fabricación de los actuadores para el movimiento mecánico del sistema, mientras que LG Innotek comenzará el ensamblaje de módulos entre junio y julio en su planta de Gumi, Corea del Sur. Ya no es un rumor, es producción activa de componentes.

Desde el iPhone 14 Pro hasta el 17 Pro, todos los modelos operaron con apertura fija de ƒ/1,78. Con el nuevo sistema, el iPhone podrá regular la entrada de luz según las condiciones, abriéndose más en entornos oscuros y cerrándose en escenas muy iluminadas. El impacto es directo sobre la exposición, la profundidad de campo y el comportamiento en situaciones de iluminación compleja.

También tienen respaldo sólido en filtraciones un teleconvertidor para mejorar el zoom óptico sin recorte digital, un sensor de tres capas desarrollado por Samsung con mejor velocidad de respuesta y rango dinámico, y una cámara frontal que subiría de 18 a 24 megapíxeles. Un salto que Apple había postergado durante varios ciclos y que llega cuando la creación de contenido frontal pesa más que nunca.

El chip A20 Pro: primer procesador de Apple en 2 nanómetros

El chip A20 Pro, fabricado por TSMC con tecnología de 2 nanómetros, será el corazón del iPhone 18 Pro. Más transistores en menos espacio se traduce en mejor rendimiento, menor calor y mayor eficiencia energética. Las estimaciones apuntan a un 15% más de velocidad y un 30% de mejora en eficiencia frente al A19.

La tecnología de empaquetado WMCM integra la memoria RAM directamente en la misma oblea que el procesador, eliminando el interposer de silicio tradicional. Acelera la transferencia interna de datos, libera espacio físico y tiene impacto directo en Apple Intelligence y la autonomía. Los rumores más recientes apuntan a configuraciones de hasta 12 GB de RAM para sostener multitarea e inteligencia artificial local.

Conectividad satelital real: el módem C2 va mucho más allá de las emergencias

El módem C2 de Apple ha sido parte de los rumores del iPhone 18 Pro desde el principio, pero su alcance se fue ampliando con el tiempo, y pasa de mensajes de emergencia vía satélite en los modelos actuales a conectividad de banda ancha bajo el estándar NR-NTN, con acceso completo a internet en zonas sin cobertura móvil.

Apple Maps, Fotos y aplicaciones de terceros podrían funcionar vía satélite. El módem también añadiría soporte completo para 5G mmWave, completando una hoja de ruta de conectividad que Apple ha construido de forma deliberada durante años.

Batería récord en el Pro Max y precio estable en la versión base

El iPhone 18 Pro Max llegaría con una batería de entre 5.100 y 5.200 mAh combinada con la eficiencia del A20 Pro. Las proyecciones de autonomía superan las 40 horas de uso, suficiente para convertirlo en el iPhone con mayor duración de batería de su historia. El costo de ese salto es un dispositivo marginalmente más grueso y algunos gramos adicionales de peso.

Apple mantendría los 1.099 dólares como precio de entrada para el iPhone 18 Pro en su versión de 256 GB. Las capacidades superiores de 512 GB en adelante sí tendrían ajustes al alza. Una decisión que responde a la necesidad de sostener volumen de ventas en un año donde el iPhone Fold acaparará buena parte de la atención y el presupuesto de los compradores más entusiastas.

Imágenes: GSMarena / Editadas con IA (Gemini)