Los rumores sobre la serie Samsung Galaxy S27 empiezan a dibujar uno de los cambios más grandes que tendría la línea premium de la compañía surcoreana en varios años. Filtraciones recientes apuntan a modificaciones profundas en diseño, batería y cámaras que podrían romper con decisiones que Samsung ha mantenido generación tras generación.

Aunque faltan meses para una presentación oficial y buena parte de la información sigue sin confirmarse, las filtraciones coinciden en algo: el Galaxy S27 Ultra podría verse muy distinto a sus antecesores.

Desde la llegada de la serie S22, Samsung mantuvo casi intacta la disposición vertical de cámaras traseras. Ahora, los reportes sugieren que el fabricante estaría evaluando reemplazar ese diseño por una barra horizontal ubicada en la parte superior del equipo.

El posible cambio no respondería únicamente a una decisión estética. La incorporación de compatibilidad magnética con estándares inalámbricos más avanzados obligaría a reorganizar componentes internos para liberar espacio alrededor de la bobina de carga.

Si esto se materializa, Samsung modificaría uno de los elementos visuales más reconocibles de sus teléfonos premium.

Cámaras y batería serían protagonistas del salto

Otro de los puntos que más llaman la atención tiene que ver con la autonomía. Diversas filtraciones aseguran que Samsung estaría experimentando con baterías basadas en tecnología silicio-carbono, una alternativa que permite aumentar capacidad sin crecer demasiado en tamaño.

Los números filtrados resultan llamativos: pruebas internas con capacidades entre 12.000 mAh y hasta 20.000 mAh.

Eso no significa necesariamente que el producto final llegue con esas cifras. De hecho, pasar de los 5.000 mAh actuales a capacidades tan altas supondría cambios importantes en peso, tamaño y refrigeración.

Aun así, las pruebas reflejan que Samsung estaría explorando nuevas fórmulas para competir con fabricantes chinos que ya avanzaron en esta tecnología.

También aparecen novedades para fotografía móvil. El Galaxy S27 Ultra incorporaría una nueva cámara principal de 200 megapíxeles junto con apertura variable, una función que la compañía ya utilizó años atrás y que permite ajustar físicamente la entrada de luz según cada situación.

La apuesta apuntaría a mejorar tomas nocturnas, retratos y escenas complejas sin depender únicamente de procesamiento computacional.

Una nueva estructura para la familia Galaxy

Las filtraciones también mencionan una reorganización en la línea completa. La serie podría dividirse en cuatro modelos: Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro y S27 Ultra.

La aparición de una versión Pro llama la atención porque ocuparía un espacio que Samsung no había explorado recientemente: un teléfono premium más compacto, con varias características avanzadas, pero sin llegar al tamaño del Ultra.

Además, algunos reportes señalan que Samsung podría eliminar el teleobjetivo 3x en el modelo Ultra para priorizar sensores principales más versátiles y sistemas periscópicos de mayor alcance.

Por ahora, todas estas características permanecen en terreno de rumores. Sin embargo, la coincidencia entre distintos filtradores sugiere que Samsung sí estaría preparando cambios más profundos de lo habitual para una familia Galaxy que llevaba varias generaciones evolucionando de forma incremental.