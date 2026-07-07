iPhone 17 Pro vs. HONOR 600 Pro: ¿cuál ofrece más en la gama alta?

La competencia en la gama alta de los celulares ya no depende únicamente del procesador o la cámara. El iPhone 17 Pro y el HONOR 600 Pro reflejan cómo los fabricantes han tomado caminos distintos para conquistar a los usuarios: mientras Apple apuesta por un ecosistema integrado y herramientas para la creación de contenido, HONOR pone el foco en especificaciones como la autonomía, la fotografía y la carga rápida.

Desde el diseño aparecen diferencias claras. El iPhone 17 Pro conserva el lenguaje visual característico de Apple, con un cuerpo unibody de aluminio, protección Ceramic Shield 2 en la parte frontal y una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas.

También mantiene funciones como Dynamic Island, pantalla siempre activa y una tasa de actualización adaptativa de hasta 120 Hz. Además, alcanza un brillo máximo de 3.000 nits en exteriores y está impulsado por el nuevo chip A19 Pro con Apple Intelligence integrada.

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El HONOR 600 Pro apuesta por una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas, ligeramente más grande, con resolución de 2728 x 1264 píxeles y compatibilidad con 1.070 millones de colores. En su interior incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite junto con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento, una configuración pensada para ofrecer un alto desempeño en aplicaciones exigentes, juegos y tareas de inteligencia artificial.

En cuanto a dimensiones, el equipo de HONOR también presenta ventajas para quienes buscan comodidad. Con 195 gramos de peso y un grosor de 7,8 milímetros, resulta más ligero y delgado que el iPhone 17 Pro, que alcanza los 204 gramos y un grosor de 8,75 milímetros.

Dos maneras diferentes de entender la fotografía móvil

Las cámaras reflejan con claridad la filosofía de cada fabricante.

Apple sigue apostando por el procesamiento computacional antes que por los números. El iPhone 17 Pro incorpora un sistema de tres cámaras Fusion de 48 megapíxeles que combina fotografía computacional con herramientas profesionales de video. Entre sus funciones se encuentran la grabación en 4K Dolby Vision, ProRes, Apple Log 2 y compatibilidad con flujos de trabajo pensados para creadores de contenido. También integra una cámara frontal de 18 megapíxeles con grabación en 4K.

HONOR responde con una propuesta muy distinta. Su cámara principal alcanza los 200 megapíxeles y está acompañada por un teleobjetivo de 50 MP con estabilización óptica y un sensor ultra gran angular de 12 MP. La cámara frontal también llama la atención con una resolución de 50 MP. A esto se suman funciones como zoom digital de hasta 120 aumentos, fotografía asistida por inteligencia artificial, captura de movimiento y múltiples modos para retrato, fotografía nocturna y video.

La diferencia está en que Apple prioriza la consistencia del resultado y las herramientas para edición profesional, mientras que HONOR busca ofrecer mayor versatilidad y resolución para quienes disfrutan experimentar con distintos estilos de fotografía.

Otro punto donde ambos toman caminos diferentes es la autonomía. El HONOR 600 Pro incorpora una batería de 6.400 mAh compatible con carga rápida de 80 W por cable y carga inalámbrica de 50 W, cifras que lo sitúan entre los dispositivos con mayor capacidad y velocidad de carga de su categoría.

Apple, por el contrario, continúa sin revelar la capacidad de la batería, aunque asegura hasta 31 horas de reproducción de video en el iPhone 17 Pro y una carga del 50 % en aproximadamente 20 minutos utilizando un adaptador de 40 W o superior.

La conectividad también muestra diferencias. Ambos son compatibles con redes 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Sin embargo, el HONOR añade puerto infrarrojo y certificaciones IP68, IP69 e IP69K, mientras que Apple complementa su propuesta con Face ID, escáner LiDAR, el Botón de Acción y una integración estrecha con dispositivos como el Apple Watch, el iPad y el Mac.

Más que buscar un ganador absoluto, la comparación deja ver que ambos responden a necesidades distintas. El iPhone 17 Pro continúa siendo una opción sólida para quienes valoran el ecosistema de Apple, la edición de video y la integración entre dispositivos. El HONOR 600 Pro, por su parte, apuesta por ofrecer más hardware en aspectos como batería, carga rápida y resolución fotográfica, una combinación que puede resultar atractiva para quienes priorizan las especificaciones y buscan el mayor rendimiento posible dentro de Android.