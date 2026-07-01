WhatsApp ya deja reservar tu nombre de usuario y ocultar tu número de teléfono

WhatsApp comenzó a habilitar la reserva de nombres de usuario, una función que cambiará la forma en que las personas inician conversaciones dentro de la aplicación. La novedad permitirá que, cuando esté disponible para todos, puedas comunicarte con otros usuarios sin necesidad de revelar tu número de teléfono desde el primer contacto.

La compañía explicó que la reserva empezó esta semana de forma anticipada porque más de 3.000 millones de personas utilizan WhatsApp y muchos nombres podrían repetirse. El objetivo es que los usuarios tengan tiempo para elegir el identificador que desean antes del lanzamiento general.

La actualización responde a una situación frecuente: conocer a alguien en una clase, un evento o un grupo comunitario y no querer compartir inmediatamente un dato tan personal como el número telefónico. Lo mismo ocurre en conversaciones grupales, donde muchas personas prefieren mantener esa información en privado.

Más privacidad al iniciar una conversación

Cuando la función esté disponible, las personas que te escriban por primera vez podrán hacerlo utilizando tu nombre de usuario, siempre que lo tengas activado. En ese caso, tu número de teléfono dejará de mostrarse durante ese primer contacto.

WhatsApp asegura que este sistema fue diseñado para reforzar la privacidad. No existirá un directorio público para buscar usuarios ni aparecerán sugerencias automáticas de nombres. Quien quiera encontrarte deberá conocer exactamente el nombre de usuario que elegiste.

Además, la aplicación incorporará una clave opcional asociada al nombre de usuario. Si decides activarla, quienes quieran enviarte un mensaje también tendrán que conocer esa clave, lo que añade un nivel adicional de control sobre quién puede comunicarse contigo.

Para quienes no tengan claro qué nombre elegir, WhatsApp ofrecerá un generador que ayudará a crear una opción disponible y fácil de identificar.

¿Cómo reservar tu nombre de usuario de WhatsApp?

La reserva ya puede hacerse desde la versión más reciente de WhatsApp, aunque la disponibilidad de la función completa llegará gradualmente durante los próximos meses y dependerá del país donde te encuentres.

Para apartar tu nombre de usuario solo debes ingresar a Ajustes, luego seleccionar Cuenta y finalmente acceder a Nombre de usuario. Allí podrás escoger el identificador que deseas utilizar cuando la función se habilite oficialmente.

WhatsApp también confirmó que algunos perfiles, como creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones, podrán solicitar el mismo nombre de usuario que ya utilizan en Instagram o Facebook. La idea es facilitar que mantengan una identidad consistente en las plataformas de Meta.

La compañía notificará dentro de la aplicación cuándo los nombres de usuario estén completamente disponibles en cada país. Mientras tanto, quienes reserven el suyo tendrán la ventaja de asegurar el identificador que prefieren antes de que comience el despliegue global de esta nueva herramienta de privacidad.