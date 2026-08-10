Colombia y Venezuela: las diferencias entre sus terremotos de más de 7

Dos terremotos de gran magnitud sacudieron a Colombia y Venezuela en 2026, pero sus características fueron muy diferentes. El sismo de 7,4 que ocurrió este lunes en San José del Palmar, Chocó, fue un único evento principal que posteriormente dio paso a una cadena de réplicas. En Venezuela, en cambio, la tierra volvió a estremecerse apenas 39 segundos después del primer terremoto, en una secuencia excepcional de magnitudes 7,2 y 7,5.

La diferencia no está únicamente en las cifras. La forma en que ocurrió cada terremoto, su profundidad y la energía liberada ayudan a entender por qué dos movimientos de magnitud similar pueden sentirse de manera diferente.

En Colombia, el Servicio Geológico Colombiano informó que el terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana, tuvo magnitud 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros. El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó.

Hasta el mediodía, el SGC había registrado 18 réplicas, localizadas en San José del Palmar y Sipí, con magnitudes entre 1,4 y 4,8. La entidad advierte que estos movimientos pueden continuar durante días, semanas o incluso meses.

Venezuela vivió una situación distinta. El 24 de junio, un primer terremoto de magnitud 7,2 fue seguido solamente 39 segundos después por otro de 7,5. La proximidad temporal hizo que ambos movimientos fueran considerados un doblete sísmico, en lugar de una secuencia convencional de terremoto principal y réplicas.

La profundidad es otra de las grandes diferencias

El terremoto colombiano ocurrió mucho más profundo que el segundo gran sismo venezolano. Mientras el evento de 7,5 registrado en Venezuela tuvo una profundidad cercana a 10 kilómetros, el terremoto de Chocó alcanzó los 103 kilómetros.

Eso permite entender una de las preguntas que surgieron después del movimiento en Colombia: ¿cómo pudo sentirse con tanta fuerza si ocurrió a más de 100 kilómetros bajo tierra?

El propio SGC explica que, cuando la magnitud es tan elevada, la cantidad de energía liberada es suficiente para que una parte importante alcance la superficie, incluso cuando el terremoto se origina a gran profundidad.

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En Venezuela, la menor profundidad del terremoto de 7,5 significó que la energía liberada estuviera más cerca de la superficie. Además, allí la población enfrentó dos grandes movimientos prácticamente consecutivos, una característica que no ocurrió en Colombia.

Hay otra diferencia importante: el terremoto colombiano de 7,4 fue el de mayor magnitud registrado en el país durante el siglo XXI, según la actualización del SGC. El organismo también señaló que este fue el sismo que se ha sentido con mayor fuerza en Colombia durante la última década.

Los dos acontecimientos, por tanto, tienen una magnitud comparable, pero no representan el mismo fenómeno sísmico. Colombia enfrenta ahora una secuencia de réplicas posterior a un gran terremoto, mientras Venezuela vivió una sucesión excepcional de dos terremotos de gran magnitud separados por apenas 39 segundos.

El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y recuerda que no existe actualmente un método científicamente comprobado para predecir cuándo ocurrirá un terremoto o una réplica.