Sismo de magnitud 7,4 es el más fuerte de la última década en Colombia y ya deja cuatro réplicas

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto a Colombia es el sismo de mayor magnitud registrado en el país durante la última década. El movimiento tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad aproximada de 103 kilómetros, según la información actualizada por el Servicio Geológico Colombiano.}

La fuerza del evento hizo que fuera sentido en distintas regiones del país y también en Venezuela, Ecuador y Panamá. Mientras las autoridades avanzan en la verificación de posibles afectaciones, la actividad sísmica en la zona ha continuado con nuevos movimientos.

Hasta las 10:01 de la mañana se habían reportado cuatro réplicas. Una de las más importantes alcanzó una magnitud de 4,8 y fue ampliamente sentida. Posteriormente, el SGC informó de un nuevo movimiento de magnitud 3,8, registrado a las 10:01 a. m., con una profundidad de 88 kilómetros y nuevamente localizado en San José del Palmar.

Las primeras actualizaciones también incluyeron un evento que inicialmente fue reportado con magnitud 4,6 y profundidad superficial, con ubicación en Nóvita, Chocó. Los datos de los movimientos sísmicos pueden ser ajustados por el organismo a medida que se analizan los registros obtenidos por las estaciones de monitoreo.

🗣️ Con relación al sismo ocurrido hoy, 10 de agosto, a las a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Servicio Geológico Colombiano informa que el evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, convirtiéndose en el sismo de mayor… pic.twitter.com/fKJoLMLu2p — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Cuatro réplicas después del terremoto

La sucesión de movimientos posteriores mantiene bajo vigilancia la zona occidental del país. El SGC realiza un seguimiento permanente para determinar la evolución de la actividad sísmica y entregar nuevos reportes conforme se disponga de información confirmada.

El terremoto de este lunes supera por su magnitud a otros eventos importantes registrados en Colombia durante los últimos diez años. Como antecedente histórico en la región, el SGC recuerda el sismo ocurrido el 23 de noviembre de 1979, que tuvo una magnitud de 7,2.

La actividad sísmica en el occidente colombiano está relacionada con la dinámica tectónica de la región, incluida la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana. Por esta razón, el área ha registrado terremotos de considerable magnitud a lo largo de su historia.

Además del monitoreo instrumental, las autoridades continúan recopilando información sobre posibles daños. Hasta el momento se han recibido reportes de afectaciones en algunos sectores de Manizales y Armenia, datos que todavía deben ser verificados por las entidades competentes.

El último registro disponible corresponde a la réplica de magnitud 3,8 ocurrida a las 10:01 a. m. en San José del Palmar. El Servicio Geológico Colombiano mantiene activo el seguimiento del fenómeno y recomienda consultar sus canales oficiales para conocer las nuevas actualizaciones sobre el terremoto y las réplicas que puedan presentarse.