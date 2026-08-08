Colombia alcanza 10 millones de accesos 5G en 2026

Colombia alcanzó 10 millones de accesos a redes 5G durante el primer trimestre de 2026, mientras que el número de conexiones fijas a internet llegó a 10,49 millones. Las cifras muestran el avance de la conectividad en el país durante los primeros tres meses del año, con un crecimiento especialmente marcado en los servicios de internet para los hogares.

Los datos hacen parte del Boletín Trimestral del Sector TIC correspondiente a enero-marzo de 2026. En el caso del internet fijo, el país sumó cerca de 950.000 accesos frente al mismo periodo de 2025.

El crecimiento también estuvo acompañado por una mejora en las velocidades. La descarga promedio nacional alcanzó los 255,2 Mbps, 17,5 Mbps más que un año atrás. La fibra óptica tiene una participación importante en este resultado, con 6,2 millones de accesos registrados.

La penetración del internet fijo llegó a 19 accesos por cada 100 habitantes. Bogotá mantiene el mayor nivel entre las regiones, con 31 accesos por cada 100 habitantes, mientras Antioquia registró las velocidades promedio más altas en el segmento residencial, por encima de los 335 Mbps.

El 5G sigue ganando usuarios

El crecimiento de las redes móviles tiene otro protagonista: el 5G. Para marzo de 2026, Colombia registró 10 millones de accesos a esta tecnología, lo que representa un aumento trimestral de 7,7 %.

Aunque la cifra marca una expansión importante, el 4G todavía concentra la mayor cantidad de conexiones móviles, con 36,5 millones de accesos. En total, el país contabilizó 49,6 millones de accesos a internet móvil y una penetración de 93 accesos por cada 100 habitantes.

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La expansión del 5G todavía tiene una limitación geográfica. La tecnología está presente en cerca del 12 % de los municipios del país, por lo que su crecimiento no se distribuye de forma uniforme en todo el territorio.

El comportamiento también contrasta con el de la telefonía fija. Mientras el internet residencial aumenta, este servicio perdió cerca de 760.000 líneas en un año y cerró marzo con 5,35 millones.

La telefonía móvil, por su parte, llegó a 94,6 millones de líneas activas y continúa siendo el principal medio de comunicación del país.

El detalle de estos indicadores puede consultarse en el Boletín Trimestral del Sector TIC, disponible en el Portal Colombia TIC.