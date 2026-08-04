Así puede aplicar a las 100 becas para estudiar tecnología con universidades de Italia y México

Hasta el 25 de agosto de 2026 estarán abiertas las inscripciones para una convocatoria que entregará 100 becas virtuales de pregrado, maestría y doctorado en universidades de México e Italia. La iniciativa está dirigida a personas de cualquier región de Colombia que cumplan los requisitos académicos exigidos para el nivel al que desean postularse.

La convocatoria es impulsada por PHIA by EDUCA EDTECH en alianza con las alcaldías de Bogotá, Soacha y Bucaramanga, la Gobernación del Atlántico y otras entidades territoriales. Aunque estas administraciones participan en el programa, no es necesario residir en esos municipios o departamentos para aplicar.

Requisitos y proceso de inscripción

En total se otorgarán 30 becas para pregrado, 50 para maestría y 20 para doctorado. Los aspirantes deberán acreditar el nivel de formación previo: diploma o acta de bachiller para pregrado, título profesional para maestría y una maestría oficial válida en Colombia para acceder al doctorado.

El proceso de inscripción consiste en ingresar al portal oficial alcaldiascol.com, seleccionar la universidad y el programa de interés, diligenciar el formulario y adjuntar el documento de identidad, la hoja de vida y el soporte del último nivel de estudios. Posteriormente, los candidatos participarán en una entrevista sobre su perfil, motivaciones y metas profesionales.

La oferta académica incluye programas como Inteligencia Artificial, IA generativa, Ciencia de Datos para Negocios, Big Data Analytics, Machine Learning, Dirección de Tecnologías de la Información, Protección de Datos y Seguridad de la Información. Todos se cursarán en modalidad virtual en UDAVINCI, de México, o eCampus University, de Italia.

Los seleccionados también contarán con PHIA, una herramienta de inteligencia artificial que brindará orientación académica personalizada y recomendará recursos de aprendizaje durante el proceso de formación.

Los resultados de la convocatoria se publicarán en la última semana de agosto y las clases iniciarán en septiembre. Antes de matricularse, los interesados deberán verificar si el programa otorga un título oficial y revisar los requisitos de convalidación en Colombia cuando este trámite sea necesario.