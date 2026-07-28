FNA activa crédito de vivienda 100 % digital: así puede pedirlo desde el celular

Los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ya pueden iniciar la solicitud de un crédito de vivienda sin tener que desplazarse hasta una oficina. La entidad puso en marcha Crédito Digital, una plataforma que permite adelantar desde un celular o computador varias etapas del proceso de financiación.

La nueva herramienta permite realizar trámites como la simulación del crédito, la precalificación del solicitante, la radicación de la solicitud, el envío de documentos y la consulta del estado del proceso en línea.

Con esta opción, el FNA busca facilitar el acceso a sus servicios y reducir los tiempos que implica gestionar un crédito hipotecario de manera presencial. Los usuarios pueden ingresar desde cualquier lugar con conexión a internet y avanzar en la solicitud utilizando un dispositivo digital.

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Aunque gran parte del trámite podrá realizarse de forma virtual, algunos pasos continuarán requiriendo presencia física. Entre ellos están la firma de escrituras y la constitución de garantías, procesos que deben cumplir con los requisitos legales para la adquisición de vivienda.

El crédito está disponible para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro mediante cesantías o a través del programa de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

Además del nuevo canal digital, la entidad mantiene la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor de la vivienda para quienes cumplan las condiciones establecidas. Esta alternativa está dirigida principalmente a proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) destinados a vivienda única.

Los montos de financiación pueden estar entre 10 y 800 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo del perfil del afiliado y las características del inmueble. Los plazos de pago van desde 5 hasta 30 años.

Las personas interesadas deben estar afiliadas al FNA y cumplir con la evaluación correspondiente para acceder al préstamo. El primer paso ahora puede realizarse desde la nueva plataforma digital, donde los usuarios pueden comenzar el proceso y hacer seguimiento hasta recibir una respuesta.