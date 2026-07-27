Nubank lidera el primer ranking de IA en bancos y tres colombianos aparecen en la lista

La inteligencia artificial ya empieza a marcar diferencias entre los bancos de América Latina. El primer ranking regional dedicado a medir el nivel de madurez de estas tecnologías ubicó a tres entidades colombianas entre las 20 instituciones financieras analizadas, con Bancolombia en el sexto lugar, Davivienda en el puesto 13 y Banco de Bogotá en la posición 14.

El índice fue elaborado por Evident y evaluó a los bancos a partir de cuatro aspectos: talento especializado, innovación, liderazgo y transparencia. La medición muestra que las entidades financieras de la región están llevando sus proyectos de IA más allá de las pruebas iniciales y avanzan hacia aplicaciones con resultados concretos en sus operaciones.

Bancolombia fue el banco colombiano mejor ubicado y quedó entre las diez instituciones más avanzadas de América Latina en madurez de inteligencia artificial. Uno de los casos identificados por el estudio corresponde a su alianza tecnológica con Appian, que permitió reducir en 70 % el procesamiento manual de documentos mediante la automatización de flujos de trabajo y la coordinación de distintos procesos.

La entidad también figura entre los cinco bancos de la región con mayor número de profesionales dedicados a la inteligencia artificial. El índice la ubica en una posición comparable con algunos de los principales bancos brasileños y por delante de varias instituciones latinoamericanas.

Davivienda y Banco de Bogotá, aunque ocuparon posiciones más alejadas en la clasificación general, destacaron en un componente específico de la medición.

El talento y la capacidad de ejecutar IA marcan la competencia

Banco de Bogotá alcanzó el quinto lugar regional en el pilar de Liderazgo, mientras que Davivienda obtuvo la sexta posición en esa categoría. El resultado refleja la importancia que tiene para las entidades no solo desarrollar proyectos de inteligencia artificial, sino también definir y comunicar una estrategia para su adopción.

El ranking fue liderado por Nubank, que obtuvo el primer puesto gracias, entre otros factores, a la concentración de especialistas en IA dentro de su plantilla. Más del 5 % de sus empleados trabaja en funciones relacionadas con esta tecnología, una proporción cercana a tres veces el promedio de los bancos analizados.

La entidad brasileña también encabezó los apartados de Talento, Liderazgo e Innovación. Entre sus proyectos destacados aparece Nuformer, un modelo de inteligencia artificial utilizado en el modelado de riesgos y la suscripción de crédito. Según el índice, la herramienta redujo en 70 % el riesgo crediticio frente a modelos anteriores.

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En total, los 20 bancos evaluados emplean a más de 10.000 profesionales vinculados con inteligencia artificial, entre desarrolladores, ingenieros de datos, especialistas en implementación y responsables de productos. En promedio, este grupo representa el 1,7 % de las plantillas de las instituciones analizadas.

La competencia por estos perfiles también está creciendo. São Paulo, Ciudad de México y Santiago aparecen como centros importantes para atraer y formar talento especializado, mientras los bancos compiten por estos profesionales entre ellos y con empresas financieras globales.

Las aplicaciones más relevantes de la IA se concentran en áreas como atención al cliente, desarrollo de software, gestión de riesgos, crédito y eficiencia operativa. El siguiente desafío para el sector será demostrar con mayor precisión cuánto valor económico generan esas inversiones y convertir los proyectos tecnológicos en mejoras medibles de productividad y crecimiento.

Primer ranking de IA en bancos