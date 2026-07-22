OpenAI nombra al colombiano David Vélez en sus consejos directivos

David Vélez, fundador y director ejecutivo de Nubank, se incorporará a los consejos de administración de la OpenAI Foundation y de OpenAI Group PBC, según anunció OpenAI en un comunicado. El empresario colombiano llegará a estos órganos junto con Robin Vince, presidente y director ejecutivo de BNY.

La decisión incorpora a las juntas directivas a dos ejecutivos con experiencia en la transformación de grandes instituciones mediante la tecnología. En el caso de Vélez, su trayectoria está vinculada a la expansión de los servicios financieros digitales y a la creación de herramientas que buscan reducir las barreras de acceso a la banca.

Vélez fundó Nubank en 2013, después de experimentar las dificultades y los costos asociados con la banca tradicional en Brasil. La empresa nació con un modelo digital orientado a simplificar los servicios financieros y, bajo su liderazgo, llegó a superar los 135 millones de clientes. La compañía también comenzó a expandir sus operaciones más allá de América Latina, tras recibir una aprobación condicional para establecer un banco nacional en Estados Unidos.

Antes de crear Nubank, el empresario colombiano fue socio de Sequoia Capital, donde trabajó con empresas de América Latina. También ocupó cargos en Goldman Sachs, Morgan Stanley y General Atlantic. Su experiencia empresarial se suma a su actividad filantrópica: junto con su esposa, Mariel Reyes, dirige VélezReyes+, una plataforma enfocada en gobernanza democrática, educación y otras iniciativas en la región.

Vézlez llega a OpenAI con experiencia en ampliar el acceso a la tecnología

La organización señaló que tanto Vélez como Vince aportarán perspectivas sobre el uso de la tecnología para transformar industrias y ampliar las oportunidades económicas. También destacó su experiencia en gobernanza y su participación en iniciativas filantrópicas relacionadas con la salud, la educación y las artes.

“David y Robin son líderes excepcionales que han utilizado la tecnología para transformar los servicios financieros y ampliar las oportunidades a escala global”, afirmó Bret Taylor, presidente de las juntas directivas de la OpenAI Foundation y OpenAI Group PBC.

Vélez sostuvo que la tecnología puede ampliar el acceso cuando está orientada a las necesidades de las personas y respaldada por la confianza. Desde su perspectiva, la inteligencia artificial puede ayudar a individuos, empresas y economías enteras a alcanzar nuevas capacidades, una visión que espera aportar a la misión de OpenAI.

La llegada del empresario colombiano ocurre mientras la organización busca ampliar el uso de sus sistemas de inteligencia artificial entre empresas y usuarios de todo el mundo. Su experiencia al frente de Nubank podría aportar una perspectiva vinculada a la expansión de servicios tecnológicos para millones de personas, especialmente en mercados donde el acceso tradicional ha sido limitado.

Robin Vince, por su parte, llega con una trayectoria de más de dos décadas en Goldman Sachs y desde 2022 dirige BNY. Durante su gestión ha impulsado cambios en la compañía, incluyendo mayores inversiones en inteligencia artificial y datos.

Con estos nombramientos, OpenAI suma a sus juntas directivas perfiles provenientes del sector financiero global y de la tecnología aplicada a servicios masivos. Vélez y Vince se integrarán a los consejos de la OpenAI Foundation y de OpenAI Group PBC para contribuir a las decisiones de ambas entidades.