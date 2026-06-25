Lo que tus redes sociales podrían revelar antes de que te contraten

La entrevista salió bien. El salario estaba acordado y todo indicaba que la contratación era cuestión de días. Sin embargo, la llamada nunca llegó. Aunque muchos pensarían que el problema estuvo en la experiencia o en las referencias laborales, cada vez es más común que la explicación aparezca en un estudio de antecedentes realizado antes de firmar el contrato.

Estas verificaciones han cambiado radicalmente en los últimos años. Lo que antes requería revisar documentos y consultar diferentes entidades, hoy puede resolverse en segundos mediante el cruce de registros públicos y bases oficiales.

El resultado suele sorprender a quienes creen que únicamente se revisan antecedentes judiciales. En realidad, también pueden aparecer licencias de conducción vencidas, procesos civiles, comparendos antiguos, contratos con entidades públicas, validaciones académicas e incluso información visible en redes sociales.

Según Santiago Montoya, director de Auco, firma especializada en tecnología para verificación de antecedentes, cerca del 38 % de los reportes genera algún tipo de coincidencia o alerta que merece una revisión adicional. Eso no significa que la persona quede descartada automáticamente, sino que el empleador buscará entender si esa información tiene relación con el cargo.

Cuando una multa vieja, una publicación o un tocayo terminan apareciendo en el informe

Uno de los hallazgos más inesperados es la licencia de conducción. Muchas personas no la asocian con un proceso de selección, pero para cargos relacionados con transporte, logística o desplazamientos frecuentes, las empresas pueden verificar si el documento está vigente y habilitado.

Algo parecido ocurre con los comparendos. Aunque una multa haya sido pagada hace años, algunos registros conservan información sobre la infracción, los acuerdos de pago y los cursos realizados para ponerse al día.

También pueden reaparecer asuntos que parecían olvidados. Un conflicto con un arrendador, un cobro judicial o una demanda civil pueden seguir figurando en bases públicas. La diferencia está en el estado del proceso: una investigación abierta no tiene el mismo peso que un caso archivado o resuelto.

Otra sorpresa frecuente son los contratos celebrados con entidades estatales. Si una persona natural prestó servicios al Estado, es posible encontrar información relacionada con la entidad contratante, el objeto del contrato y su estado actual, ya que se trata de datos públicos.

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Las verificaciones también buscan confirmar que la hoja de vida coincide con la realidad. Por eso se validan títulos académicos, identidad, tarjetas profesionales y otros requisitos exigidos para determinadas profesiones.

Las redes sociales se han convertido en otro punto de consulta. Publicaciones, comentarios o menciones disponibles públicamente en plataformas como LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok o X pueden aparecer durante una revisión. Los especialistas señalan que lo relevante suele ser la información reciente y relacionada con las responsabilidades del cargo, más que opiniones aisladas publicadas años atrás.

Pero quizás la situación más injusta es la de los homónimos. Cuando una búsqueda se realiza únicamente por nombre, pueden aparecer sanciones, procesos o alertas pertenecientes a otra persona. No es raro que alguien tenga que demostrar que el registro encontrado corresponde a un tocayo y no a él.

Por eso, antes de enviar su próxima hoja de vida, puede ser tan importante actualizar su experiencia profesional como revisar qué dicen los registros públicos sobre usted. La información está disponible en distintas entidades del Estado y también en plataformas que reúnen estas consultas, como Auco. Un dato incorrecto o una coincidencia de nombre podría terminar pesando más de lo que imagina.