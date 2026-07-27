Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs. HONOR Magic V6: ¿cuál es el mejor plegable?

El HONOR Magic V6 tiene una batería de 6.660 mAh, carga por cable de 80 W y resistencia IP68 e IP69. El Galaxy Z Fold8 Ultra responde con una cámara principal de 200 megapíxeles, grabación de video en 8K, una pantalla interna de 8 pulgadas y una apuesta mucho más marcada por la productividad. Los dos son plegables de gama alta, pero no intentan convencer al mismo tipo de usuario.

La diferencia más importante aparece en la batería. HONOR ha conseguido introducir una capacidad de 6.660 mAh en un dispositivo que, plegado, puede tener un grosor de 8,75 milímetros y un peso de 219 gramos. Samsung utiliza una batería de 5.000 mAh en un equipo de 215 gramos. La cifra no es un detalle menor: en un teléfono que puede utilizarse como una pequeña tableta, cada hora adicional de autonomía puede cambiar la experiencia de uso.

El Magic V6 también gana con claridad en la velocidad de carga. Sus 80 W por cable y 66 W de forma inalámbrica están muy por encima de los 45 W que admite el Galaxy Z Fold8 Ultra. Para quienes utilizan intensivamente la pantalla interior, la propuesta de HONOR es más conveniente: no solo tiene una batería mayor, sino que también puede recuperar energía en menos tiempo.

Una pantalla grande, pero con objetivos distintos

Samsung ha construido el Fold8 Ultra para que la pantalla grande tenga un papel central en la forma de utilizar el teléfono. Sus 8 pulgadas permiten trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo y aprovechar herramientas como Samsung DeX. El dispositivo puede funcionar como un teléfono, pero también acercarse a la experiencia de un computador cuando el usuario necesita gestionar varias tareas.

HONOR no se queda atrás en este terreno. MagicOS 10 incorpora funciones de inteligencia artificial para reuniones, escritura, traducción y gestión de aplicaciones. Además, el Magic V6 tiene una integración especialmente amplia con dispositivos de Apple, con funciones para conectar el teléfono con iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch y Mac. Para alguien que ya utiliza productos de Apple, esta puede ser una ventaja que Samsung no ofrece de la misma manera.

En rendimiento, la diferencia es mucho menor. Ambos utilizan el Snapdragon 8 Elite Gen 5, aunque Samsung emplea una versión personalizada para Galaxy. El Fold8 Ultra parte de 12 GB de RAM y puede alcanzar 1 TB de almacenamiento. El Magic V6 ofrece una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB. Para la mayoría de los usuarios, los dos tienen potencia suficiente para aplicaciones exigentes, juegos y tareas de inteligencia artificial.

Samsung apuesta por la cámara y HONOR por la resistencia

La cámara es otro punto en el que Samsung busca diferenciarse. El Galaxy Z Fold8 Ultra integra un sensor principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico 3x. También permite grabar video en 8K.

El HONOR Magic V6 utiliza una cámara principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 64 megapíxeles. Su zoom óptico también es de 3x, pero puede alcanzar hasta 100x de forma digital. Sobre el papel, Samsung tiene una ventaja clara en resolución y video; HONOR, en cambio, apuesta más por el alcance del teleobjetivo y por herramientas de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes.

La resistencia inclina la balanza hacia el Magic V6. El dispositivo cuenta con certificaciones IP68 e IP69, una bisagra probada hasta 500.000 pliegues y protección NanoCrystal Shield para la pantalla. Samsung ha utilizado materiales como Flex Titanium y ha trabajado en un diseño más delgado, pero HONOR ha llevado más lejos la promesa de que un plegable puede soportar mejor el uso cotidiano.

Por eso, el Galaxy Z Fold8 Ultra es superior para quien quiere aprovechar el formato plegable como una herramienta de productividad y creación de contenido. Tiene una pantalla ligeramente más grande, mejores capacidades de fotografía de alta resolución, video 8K y un ecosistema de software muy desarrollado.

El HONOR Magic V6 es superior en los aspectos que más suelen preocupar a los usuarios de un plegable: batería, velocidad de carga y resistencia. También ofrece más memoria RAM en su configuración de 512 GB.

Si hubiera que elegir un ganador general, el HONOR Magic V6 tiene la propuesta de hardware más equilibrada. Samsung conserva una ventaja importante en productividad, cámaras y funciones vinculadas al ecosistema Galaxy, pero HONOR ha conseguido algo más difícil de medir y posiblemente más importante para el uso diario: un plegable que no parece pedir tantas concesiones a cambio de su pantalla grande.