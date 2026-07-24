Galaxy Z Fold8 Ultra: el nuevo plegable de Samsung llega con IA, cámara de 200 MP y batería de 5000 mAh

Samsung presentó el Galaxy Z Fold8 Ultra, su nuevo teléfono plegable de gama alta, con una pantalla principal de 8 pulgadas, cámara de 200 megapíxeles, batería de 5000 mAh y nuevas funciones de inteligencia artificial. El dispositivo también incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy y un diseño más delgado que las generaciones anteriores.

Galaxy Z Fold8 Ultra apuesta por un diseño más delgado

Uno de los cambios más visibles del Galaxy Z Fold8 Ultra está en su construcción. El teléfono alcanza un grosor de apenas 4,1 milímetros cuando está desplegado y pesa 215 gramos.

Al cerrarse, sus dimensiones son de 158,4 x 72,8 x 8,9 milímetros. Samsung también incorporó elementos como Flex Titanium y una estructura pensada para mejorar la resistencia del dispositivo.

El plegable está disponible en Violeta Nocturno, Grafito y Blanco. También existe una versión en Verde Nocturno, exclusiva de Samsung.com.

La pantalla principal es una Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas con resolución QXGA+ de 2504 x 2256 píxeles y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. En el exterior, el equipo cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas con resolución FHD+.

Rendimiento con Snapdragon y más inteligencia artificial

El Galaxy Z Fold8 Ultra incorpora el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, una plataforma que combina CPU, GPU y NPU para mejorar el rendimiento general del teléfono y las tareas de inteligencia artificial.

Según la información entregada por Samsung, el procesador ofrece un aumento del 16 % en el procesamiento de la CPU, un 15 % más de rendimiento gráfico y una mejora del 21 % en el procesamiento de IA frente al Galaxy Z Fold7.

En la práctica, esto está pensado para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, procesar tareas de IA directamente en el dispositivo y ofrecer una experiencia más fluida en aplicaciones exigentes.

El equipo cuenta con 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB.

Galaxy AI incorpora nuevas funciones para trabajar con varias aplicaciones

La inteligencia artificial es uno de los ejes del nuevo plegable. Una de las funciones destacadas es Now Nudge, que identifica el contexto de una actividad y puede sugerir la siguiente acción.

Por ejemplo, a partir de una conversación, el sistema puede proponer abrir el calendario para consultar una fecha. En la pantalla principal, el usuario puede utilizar una vista dividida para mantener la conversación y abrir otra aplicación al mismo tiempo.

Samsung también incorpora My FanCam, una herramienta que utiliza Galaxy AI para identificar personas dentro de un video y convertir una grabación amplia en un plano centrado en un sujeto específico.

A esto se suma Photo Assist, que permite realizar cambios en fotografías mediante instrucciones escritas en lenguaje natural. La función puede modificar una imagen y mostrar la versión original y la editada para compararlas.

Cámara de 200 MP y grabación de video en 8K

El sistema fotográfico trasero del Galaxy Z Fold8 Ultra está compuesto por una cámara principal de 200 megapíxeles, una ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3x.

La cámara principal también ofrece zoom de calidad óptica de 2x y zoom digital de hasta 30x.

La cámara ultra gran angular de 50 MP busca mejorar las fotografías en escenarios amplios y permite grabar video en resolución 8K a 30 fotogramas por segundo. El dispositivo también incorpora funciones de estabilización para mantener el horizonte nivelado durante la grabación.

En fotografía nocturna, el sistema utiliza el ProVisual Engine para procesar el ruido y conservar detalles en condiciones de poca luz.

Las cámaras frontal y exterior tienen una resolución de 10 MP y cuentan con procesamiento de imagen apoyado por inteligencia artificial.

Batería de 5000 mAh y hasta 27 horas de video

El Galaxy Z Fold8 Ultra integra una batería de 5000 mAh, un aumento frente a los 4400 mAh de generaciones anteriores de la familia Fold.

Samsung asegura que el equipo puede ofrecer hasta 27 horas de reproducción de video. La batería no es extraíble y el dispositivo admite carga con una potencia de hasta 45 W.

La compañía también señala que el teléfono puede mantener una autonomía más amplia sin aumentar el grosor del equipo, uno de los principales retos de los dispositivos plegables.

Android, One UI 9 y soporte de software

El teléfono funciona con Android y utiliza One UI 9, la capa de software de Samsung optimizada para aprovechar la pantalla plegable.

El sistema permite utilizar varias aplicaciones simultáneamente en la pantalla principal, con vistas divididas en dos o tres ventanas. La idea es aprovechar el formato de 8 pulgadas para tareas de productividad, navegación y consumo de contenido.

El Galaxy Z Fold8 Ultra también es compatible con Samsung DeX, SmartThings y el ecosistema de dispositivos Galaxy. Samsung indica que el soporte de actualizaciones de seguridad está previsto hasta el 31 de julio de 2033.

Conectividad y funciones para el ecosistema Galaxy

El plegable es compatible con redes 5G Sub6 y cuenta con Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC y UWB.

También incluye USB-C 3.2 Gen 1, GPS y compatibilidad con Dual SIM mediante nano-SIM y eSIM.

El dispositivo puede conectarse con productos como Galaxy Buds, Galaxy Watch y Galaxy Ring. Además, incorpora herramientas como Quick Share para transferir archivos entre dispositivos.

Precio y disponibilidad del Galaxy Z Fold8 Ultra

El Galaxy Z Fold8 Ultra se ofrece en configuraciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB. La información entregada no incluye el precio oficial para Colombia ni la fecha específica de lanzamiento en el país.

Su llegada se produce en un momento en el que Samsung busca consolidar los teléfonos plegables como dispositivos capaces de combinar productividad, fotografía, inteligencia artificial y entretenimiento en un solo equipo.

Con una pantalla principal más grande, cámara de 200 MP, batería de 5000 mAh, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy y nuevas funciones de Galaxy AI, el Galaxy Z Fold8 Ultra se presenta como la apuesta de Samsung para competir en el segmento premium de los smartphones plegables.