OnePlus N6x llega con batería de 8.000 mAh y Dimensity 6360 Max

OnePlus confirmó que lanzará el OnePlus N6x, un nuevo celular que ampliará su serie de gama media N6. La noticia llega apenas un mes después del debut del OnePlus N6 y anticipa una nueva variante para el mercado indio, aunque la compañía todavía no ha revelado sus especificaciones oficiales.

El próximo lanzamiento quedó al descubierto después de que Amazon India publicara un micrositio dedicado al OnePlus N6x, una práctica habitual antes de la presentación oficial de los dispositivos de la marca. Sin embargo, la página todavía no incluye especificaciones técnicas ni una fecha de disponibilidad. Este tipo de micrositios suele aparecer semanas antes del anuncio oficial, por lo que la presentación del equipo podría estar cerca.

¿Qué se sabe hasta ahora del OnePlus N6x?

Ni OnePlus ni Amazon han revelado las especificaciones del nuevo celular. Lo único disponible por ahora proviene de un informante en X, por lo que esta información debe considerarse una filtración y no un dato confirmado. Según esa fuente, el teléfono compartiría buena parte del hardware del OnePlus N6 recién presentado.

Si el rumor se confirma, el nuevo integrante de la serie N6 tendría una batería de 8.000 mAh, procesador MediaTek Dimensity 6360 Max, pantalla LCD de 6,8 pulgadas y una cámara principal de 50 MP. De confirmarse estas características, coincidirían con las especificaciones atribuidas al OnePlus N6, lo que alimenta las dudas sobre las diferencias entre ambos modelos. La “x” del nombre no necesariamente estaría acompañada de un cambio importante en potencia o experiencia de uso.

Un reciclaje de hardware, no una innovación

Reutilizar especificaciones entre variantes de una misma serie es una práctica común en la gama media, especialmente en mercados como India, donde OnePlus compite con marcas como Xiaomi y Realme mediante un ritmo constante de lanzamientos. Para los compradores, un escenario como este podría dificultar la elección entre ambos modelos si finalmente comparten procesador, batería, pantalla y cámara, ya que las diferencias quedarían limitadas a otros apartados.

En esos casos, el factor diferenciador suele encontrarse en el diseño, las configuraciones de memoria o pequeños ajustes de software, cambios que no siempre justifican el lanzamiento de una nueva variante tan poco tiempo después del modelo original. Por eso surge una pregunta razonable para quienes estén pensando en cambiar de celular. ¿Conviene esperar al OnePlus N6x o elegir el OnePlus N6 que ya está disponible?

Por ahora, ni el precio ni la fecha exacta de lanzamiento han sido confirmados. OnePlus aseguró que compartirá más información en las próximas semanas, por lo que cualquier dato sobre el OnePlus N6x, incluido el supuesto procesador Dimensity 6360 Max, debe considerarse una filtración hasta que la compañía revele las especificaciones oficiales.

Imagen: OnePlus / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)