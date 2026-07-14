Banco Nacional de Talentos: cómo registrarte para trabajar en el Gobierno de De la Espriella

El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció este 13 de julio la creación del Banco Nacional de Talentos, una plataforma donde los ciudadanos podrán registrar su hoja de vida para participar en futuros procesos de selección de las entidades públicas. La iniciativa incorpora herramientas de inteligencia artificial para apoyar la gestión de los perfiles y fortalecer la meritocracia en la vinculación de talento al sector público.

La iniciativa hace parte de la estrategia Cazatalento, presentada por De la Espriella para identificar y atraer al servicio público personas con experiencia, trayectoria y resultados demostrables. Según explicó, busca ampliar las oportunidades para colombianos que, a su juicio, no habían sido tenidos en cuenta por falta de recomendaciones políticas. El registro quedó habilitado desde el mismo día del anuncio, antes de la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto.

Qué es el Banco Nacional de Talentos

El Banco Nacional de Talentos no publica vacantes ni funciona como una bolsa de empleo. Se trata de una plataforma donde los ciudadanos pueden registrar su hoja de vida para que las instituciones del Estado consulten sus perfiles cuando necesiten cubrir cargos acordes con su experiencia, formación y competencias.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial, la plataforma utilizará esta tecnología para organizar y gestionar los perfiles registrados. Su propósito es facilitar la búsqueda de candidatos acordes con las necesidades de las diferentes entidades públicas, aunque la decisión final sobre una eventual contratación seguirá dependiendo de los procesos de selección que adelante cada institución.

Durante la presentación de la estrategia, De la Espriella afirmó que busca convocar a personas con trayectoria comprobada, honestidad y resultados demostrables, sin importar su origen político o si participaron en su campaña. Agregó que los futuros nombramientos se basarán en criterios de mérito y no en compromisos políticos o relaciones personales.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles técnicos sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial que utilizará la plataforma. Tampoco se conocen los criterios específicos con los que se clasificarán los perfiles ni la forma en que las entidades públicas accederán a la información registrada por los aspirantes.

Quiénes pueden inscribirse

El registro está dirigido a personas con formación profesional, técnica, tecnológica o con experiencia laboral interesadas en participar en futuros procesos de selección de las entidades públicas. La plataforma también contempla la participación de colombianos residentes en el exterior que deseen ser considerados para futuras oportunidades dentro del Gobierno.

Inscribirse en el Banco Nacional de Talentos no garantiza una oferta laboral ni una contratación inmediata. La hoja de vida quedará almacenada en la base de datos y podrá ser consultada cuando una entidad requiera perfiles compatibles con la experiencia y las competencias registradas por cada aspirante.

Cómo registrarte paso a paso

El registro se realiza completamente en línea. Para inscribirte, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial del Banco Nacional de Talentos. Haz clic en Registro para comenzar el proceso. Serás redirigido a Magneto Empleos, donde podrás crear una cuenta o iniciar sesión. Completa la información solicitada para crear tu perfil profesional. Verifica que los datos sean correctos y estén actualizados. Finaliza el registro para que tu perfil quede registrado.

Mantener la información actualizada facilitará que las entidades públicas encuentren perfiles compatibles cuando consulten la plataforma.

Quién desarrolló la plataforma

El Banco Nacional de Talentos funciona mediante una alianza entre Magneto Empleos, plataforma colombiana especializada en tecnología para reclutamiento y selección de personal, y Marble Headhunter, firma enfocada en la búsqueda de ejecutivos de alta dirección. Ambas participan en el desarrollo y la operación tecnológica de la plataforma.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial, la iniciativa busca consolidar un registro nacional de talento humano que pueda ser consultado por las entidades públicas cuando necesiten incorporar nuevos perfiles. Para ello utilizará herramientas de inteligencia artificial que apoyarán la organización y gestión de las hojas de vida registradas.

Imagen: bancodetalentos.com.co / Editada por ENTER.CO con IA ChatGPT