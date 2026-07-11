Filtran un detalle del iPhone Ultra que podría cambiar las expectativas sobre Apple

A pocos meses de la fecha en la que Apple suele presentar su nueva generación de iPhone, una filtración vuelve a poner la atención sobre uno de los dispositivos más esperados de la compañía: su primer teléfono plegable, conocido de forma extraoficial como iPhone Ultra.

La información más reciente no habla del diseño ni de la pantalla, sino de un componente que podría influir directamente en la experiencia de uso: la batería.

El filtrador chino conocido como Digital Chat Station aseguró que uno de los proveedores de Apple registró recientemente dos nuevas baterías que, por sus características, corresponderían al futuro iPhone plegable. Los documentos mencionan dos celdas con capacidades de 1.921 mAh y 2.962 mAh, para una capacidad mínima combinada de 4.883 mAh.

El dato coincide con otras versiones publicadas durante los últimos meses, que situaban la batería del dispositivo entre 4.800 y 5.000 mAh. Sin embargo, la cifra llama la atención porque queda por debajo de lo que se esperaba inicialmente. Las primeras filtraciones hablaban de una capacidad cercana a los 5.800 mAh, una diferencia considerable para un equipo que incorporaría dos pantallas.

El supuesto iPhone Ultra utilizaría un diseño de batería de doble celda, una solución habitual en teléfonos plegables tipo libro. Cada batería se instala en una mitad del dispositivo para aprovechar el espacio disponible alrededor de la bisagra y distribuir mejor el peso del equipo.

Un reto que comparten todos los teléfonos plegables

La capacidad de la batería suele ser uno de los principales desafíos en esta categoría de dispositivos. A diferencia de un teléfono convencional, un plegable debe reservar espacio para la bisagra, el mecanismo de apertura y las capas adicionales de la pantalla flexible, lo que reduce el volumen disponible para otros componentes.

Si la filtración resulta correcta, Apple habría optado por una batería más pequeña de lo que muchos esperaban, apostando por mejorar la autonomía mediante la eficiencia energética del hardware y el software en lugar de aumentar el tamaño físico de la batería.

La comparación también resulta llamativa frente al futuro iPhone 18 Pro Max, que, según diversos reportes, tendría una batería superior a los 5.200 mAh. Es decir, el modelo plegable dispondría de menos capacidad pese a que tendría que alimentar una pantalla interna cercana a las ocho pulgadas y otra pantalla exterior para el uso diario.

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No obstante, la capacidad de una batería no determina por sí sola la autonomía real de un teléfono. La eficiencia del procesador, la gestión energética del sistema operativo y la tecnología utilizada en las celdas pueden marcar diferencias importantes en el consumo diario.

Hasta ahora Apple no ha confirmado la existencia de un iPhone plegable ni las especificaciones del dispositivo. Como ocurre con este tipo de filtraciones, la información debe tomarse con cautela hasta que la compañía presente oficialmente el producto.

Si el calendario habitual se mantiene, el primer iPhone plegable podría darse a conocer durante el evento de septiembre, junto con la nueva familia de iPhone. Solo entonces será posible comprobar si Apple decidió sacrificar capacidad de batería para lograr un diseño más delgado o si las mejoras en eficiencia compensan esa diferencia frente a otros modelos del mercado.