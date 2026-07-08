Huawei Pura 90: así serían sus novedades y el esperado salto a EMUI 16

La información proviene del filtrador conocido como @SuperDimensional en Weibo y coincide con un reciente registro del modelo Pura 90 Pro Max en Geekbench. En esa base de datos apareció un dispositivo equipado con Android 16, un nuevo procesador Kirin con conectividad 5G y una versión de software que alimenta las especulaciones sobre la llegada de EMUI 16.

La serie HUAWEI Pura 90 fue presentada inicialmente en China el 20 de abril de 2026 y está compuesta por tres modelos: Pura 90, Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max. Los tres comparten una apuesta por pantallas planas y un diseño que mantiene el característico módulo triangular de cámaras, aunque incorporan mejoras tanto en materiales como en autonomía y fotografía.

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El modelo estándar integra una pantalla de 6,8 pulgadas con resolución 1.5K, mientras que el Pro Max aumenta el tamaño hasta las 6,9 pulgadas con biseles más delgados. Todos utilizan vidrio Kunlun de segunda generación para mejorar la resistencia y cuentan con baterías que van desde los 6.000 hasta los 6.500 mAh, compatibles con carga rápida de 100 W mediante cable y carga inalámbrica de 50 W.

En cuanto al rendimiento, el Pura 90 incorpora el procesador Kirin 9010S, mientras que las versiones Pro y Pro Max utilizan el Kirin 9030S. En China, estos equipos funcionan con HarmonyOS 6.1, aunque la situación cambia para los mercados internacionales.

¿HarmonyOS o EMUI? La diferencia dependerá del país

Huawei mantiene actualmente dos estrategias de software. Los dispositivos vendidos en China utilizan HarmonyOS, un sistema operativo desarrollado por la compañía para conectar teléfonos, relojes, tabletas, computadores y otros dispositivos dentro de un mismo ecosistema.

Fuera del mercado chino, la empresa continúa utilizando EMUI, una interfaz basada en el proyecto de código abierto de Android. Las versiones internacionales permanecían ancladas en Android 12 mediante EMUI 14 y EMUI 15, por lo que la posible llegada de EMUI 16 basado en Android 16 representaría uno de los saltos más importantes de los últimos años.

Aunque Huawei no ha confirmado oficialmente esta actualización, la aparición del software en pruebas y la cercanía del lanzamiento mundial fortalecen esa posibilidad.

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Más allá del sistema operativo, la fotografía sigue siendo uno de los principales argumentos de la serie. Huawei incorpora su tecnología de color Original Maple Red de segunda generación, una cámara principal con apertura variable y un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles. A esto se suma una función de inteligencia artificial capaz de recomendar poses para mejorar las fotografías.

La compañía también renovó la propuesta estética con colores degradados como Mar de Mandarina, Púrpura del Resplandor del Atardecer y Lago de Jade, mientras que el modelo Pro Max añade un marco metálico con acabado bicolor.

En China, la familia Pura 90 parte de un precio de 4.699 yuanes para el modelo base, 5.499 yuanes para la versión Pro y 6.499 yuanes para el Pro Max. Huawei aún no ha revelado las fechas, disponibilidad ni los precios para los mercados internacionales, aunque todo indica que esos detalles se conocerán durante su presentación global prevista para los próximos días.