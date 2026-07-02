JBL renueva sus auriculares Live con mejor cancelación de ruido e IA

JBL presentó los nuevos Live 780NC y Live 680NC, dos modelos que utilizan algoritmos entrenados con IA para mejorar la calidad de las llamadas y hacer más eficiente la cancelación de ruido, una de las funciones más utilizadas por quienes trabajan, estudian o escuchan música mientras se desplazan.

La apuesta no se limita a incorporar una etiqueta de inteligencia artificial. La marca asegura que esta tecnología ayuda a reducir con mayor precisión los sonidos del entorno durante las llamadas, mientras que un sistema de cancelación adaptativa analiza el ruido en tiempo real para ajustar automáticamente el nivel de aislamiento según el lugar donde te encuentres.

Los nuevos integrantes de la familia Live llegan en dos versiones. El Live 780NC ofrece un diseño over-ear que cubre completamente las orejas, mientras que el Live 680NC apuesta por un formato on-ear, más compacto y ligero para quienes prefieren llevar los auriculares durante varias horas.

La cancelación de ruido evoluciona con ayuda de la IA

Uno de los principales cambios está en la incorporación de True Adaptive Noise Cancelling 2.0, una tecnología que filtra el ruido ambiental de manera dinámica. En lugar de mantener un único nivel de aislamiento, el sistema adapta su funcionamiento conforme cambian las condiciones del entorno.

A esto se suman drivers dinámicos de 40 milímetros con diafragma compuesto, desarrollados para ofrecer un sonido más detallado tanto en música como en podcasts. Los auriculares también son compatibles con Hi-Res Audio, una característica orientada a reproducir contenido con mayor fidelidad cuando la fuente de audio lo permite.

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Las llamadas también reciben mejoras. JBL integró dos micrófonos con tecnología beamforming y un algoritmo de reducción de ruido entrenado mediante inteligencia artificial. El objetivo es priorizar la voz del usuario y disminuir el impacto del ruido ambiental cuando hablas desde una calle concurrida, un aeropuerto o una cafetería.

Quienes utilizan los auriculares para ver series o películas también encontrarán novedades gracias a JBL Spatial Sound, una función que genera una sensación de sonido envolvente para hacer más inmersivo el contenido multimedia.

Más personalización y un diseño pensado para usarlos todo el día

La nueva generación de auriculares Live también incorpora controles táctiles y botones configurables para adaptar el manejo a las preferencias de cada usuario. A esto se suma Personi-Fi 3.0, una herramienta que permite ajustar el perfil de sonido según la forma en que cada persona percibe el audio.

Otra de las funciones compatibles es el transmisor inalámbrico JBL SMART Tx, que facilita el acceso al ecualizador, los controles de reproducción y la conexión con sistemas de entretenimiento disponibles durante algunos vuelos.

En el apartado de diseño, JBL renovó completamente la línea. Los auriculares incorporan bisagras metálicas de movimiento suave, acabados metálicos y materiales suaves al tacto para ofrecer mayor comodidad durante largas sesiones de uso. El Live 780NC estará disponible en azul, negro y blanco, mientras que el Live 680NC llegará en negro, azul y arena.

Los nuevos JBL Live 780NC y JBL Live 680NC estarán disponibles próximamente a través de jbl.com.co. Con esta renovación, la compañía apuesta por una tendencia que gana cada vez más espacio en la electrónica de consumo: utilizar la inteligencia artificial para mejorar funciones cotidianas sin cambiar la forma en que usas el dispositivo.