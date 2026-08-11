Sony Xperia 1 IX: aparecen tres posibles versiones para 2027

El Sony Xperia 1 IX dejó una de sus primeras pistas antes de lo esperado. Tres números de modelo de celulares 5G de la compañía japonesa aparecieron en la base de datos IMEI de la GSMA el 4 de agosto de 2026. El hallazgo, reportado por el medio japonés especializado en tecnología móvil S-MAX, no confirma que pertenezcan al próximo buque insignia, pero la nomenclatura de los códigos apunta en esa dirección.

Estos identificadores suelen aparecer durante la preparación de nuevos equipos, por lo que representan una señal relevante sobre los próximos lanzamientos de la marca. Por ahora, Sony no ha presentado el Xperia 1 IX ni ha confirmado que los códigos encontrados correspondan a ese teléfono. Sin embargo, el patrón utilizado en generaciones anteriores permite establecer algunas pistas sobre su posible identidad.

Qué revelan los registros del Sony Xperia 1 IX

Los códigos detectados son XQ-HH44, XQ-HH54 y XQ-HH74, acompañados por las denominaciones internas PM-1545-BV, PM-1540-BV y PM-1541-BV, respectivamente. La letra “H” situada después de “XQ-” corresponde, según la nomenclatura utilizada por la compañía, a modelos de la generación de 2027.

También hay diferencias relacionadas con los mercados. El XQ-HH44 corresponde a una versión destinada a Japón, el XQ-HH54 apunta a Europa y otras regiones, mientras que el XQ-HH74 estaría dirigido a China y otros territorios. Además, el número “4” al final de los códigos indica compatibilidad con eSIM.

De esta manera, los tres identificadores no apuntarían a celulares diferentes, sino a versiones regionales de un mismo equipo. La incógnita está en su nombre comercial. Por el patrón de modelos anteriores y las características asociadas al registro, S-MAX considera probable que se trate del próximo Xperia 1 IX.

Un movimiento más temprano de lo habitual

El momento de la aparición resulta especialmente llamativo. El Xperia 1 VIII comenzó a figurar en la base de datos IMEI en noviembre de 2025 y el Xperia 1 VII lo hizo en octubre de 2024. Los nuevos códigos, en cambio, fueron registrados en agosto de 2026, varios meses antes que los de sus antecesores en etapas comparables.

Esto no implica necesariamente que Sony vaya a adelantar su presentación. Los identificadores pueden incorporarse a estas bases con bastante anticipación y no establecen por sí mismos cuándo llegará un celular al mercado. De hecho, S-MAX considera que, si efectivamente se trata del próximo integrante de la serie Xperia 1, su lanzamiento probablemente ocurriría después de la primavera de 2027.

La aparición temprana sí indica que la compañía ya trabaja en la próxima generación de su familia premium. La apuesta resulta relevante en un segmento dominado por fabricantes con una participación global mucho mayor, mientras la marca conserva una posición más especializada y enfocada en usuarios que buscan características concretas en fotografía, imagen y audio.

Conectividad satelital, una de las principales pistas

Uno de los datos más interesantes está relacionado con el XQ-HH44, destinado al mercado japonés. El registro indica compatibilidad con NGSO, vinculada a redes no terrestres o NTN que cumplen con el estándar 3GPP y pueden utilizarse para comunicaciones mediante satélite.

La presencia de esta tecnología también sirve como indicio de que podría tratarse de un equipo de gama alta. Sin embargo, la compatibilidad técnica no permite determinar todavía qué funciones tendría disponibles para el usuario ni cómo serían implementadas en una eventual versión comercial.

Por ahora, Sony tampoco ha anunciado planes relacionados con esta capacidad para su próximo buque insignia. Por eso, aunque la compatibilidad NGSO aparece asociada al XQ-HH44, habrá que esperar para saber si se traducirá en funciones de comunicación satelital y bajo qué condiciones estarán disponibles.

Lo que todavía no se sabe

Procesador, cámaras, pantalla y batería permanecen fuera de la información conocida hasta ahora. Si la compañía conserva la filosofía de la serie, podría volver a priorizar la fotografía, la calidad de imagen y el audio, apartados que históricamente han diferenciado a sus Xperia de gama alta frente a otras propuestas del mercado.

Los registros tampoco permiten establecer una fecha exacta de presentación. Todo apunta a que el Sony Xperia 1 IX podría estar detrás de los códigos XQ-HH44, XQ-HH54 y XQ-HH74, pero su identidad aún no está confirmada. Por ahora, la nomenclatura indica una generación correspondiente a 2027 y deja las primeras pistas sobre el que podría convertirse en el próximo buque insignia de la familia.

Imagen: Sony / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)