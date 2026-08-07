Restaurantes y teatros prohíben las gafas de Meta por temas de privacidad

Varios establecimientos del Reino Unido han comenzado a restringir o prohibir el ingreso de personas que lleven gafas inteligentes de Meta, al considerar que representan un riesgo para la privacidad de clientes y empleados.

Las restricciones hasta ahora no son parte de una decisión del Gobierno británico ni de una prohibición nacional, sino de políticas adoptadas por negocios privados que buscan evitar grabaciones sin consentimiento, algo bastante similar a lo que ocurrió con las Google Glass alrededor del año 2013.

¿Por qué están vetando las gafas de Meta?

Al igual que un smartphone, las gafas de la compañía incluyen cámara, micrófonos, altavoces y funciones de inteligencia artificial en un diseño que luce prácticamente igual al de unas gafas convencionales.

Además de este atractivo conjunto de funcionalidades, la marca ofrece una variedad de modelos como las Ray-Ban, Oakley Meta y, más recientemente, los modelos de marca propia Meta Glasses.

Con todas ellas es posible tomar fotografías, grabar videos, hacer transmisiones en vivo, escuchar música, e incluso interactuar con el asistente de IA de Meta mediante comandos de voz.

Precisamente ese potencial en un objeto tan cotidiano y discreto como unas gafas es lo que preocupa a muchos negocios. Mientras que una persona grabando con un celular suele ser evidente para quienes la rodean, una cámara integrada en unas gafas puede pasar desapercibida.

En un intento por mitigar las crecientes preocupaciones en torno a la privacidad, Meta ha implementado medidas técnicas para evitar que sus dispositivos se utilicen con fines de vigilancia discreta.

Ahora el software de las gafas inteligentes bloquea automáticamente el funcionamiento de la cámara si detecta que el indicador LED frontal ha sido cubierto o manipulado. Además, la compañía ha endurecido su postura legal contra quienes alteren el hardware para desactivar esta señal lumínica.

Los establecimientos que empiezan a prohibirlas

Las restricciones se han concentrado especialmente en el sector de la hostelería y el entretenimiento.

Entre quienes ya anunciaron medidas están los restaurantes londinenses Simpsons in the Strand, Arlington y The Park, todos propiedad del reconocido restaurador Jeremy King. También se sumó la exclusiva cadena de clubes privados Soho House, donde ya existían políticas contra las grabaciones sin autorización.

La cadena de pubs Wetherspoons y la empresa ATG Theatres, responsable de recintos como el Bristol Hippodrome y el Edinburgh Playhouse, también han endurecido sus normas.

Dependiendo del lugar, las reglas cambian. Algunos establecimientos piden a los visitantes quitarse las gafas al ingresar; otros permiten usarlas, pero prohíben cualquier tipo de grabación.

En ese sentido, las gafas inteligentes empiezan a recibir el mismo trato que cámaras profesionales o teléfonos móviles en lugares donde la privacidad es una prioridad.

Un debate que apenas comienza

Este escenario evidencia una de las primeras grandes confrontaciones entre la inteligencia artificial incorporada en dispositivos de uso cotidiano y las normativas convencionales de privacidad.

Desde la perspectiva de Meta, sus dispositivos representan la fase siguiente en la computación personal; no obstante, tal como sucedió con el experimento de Google Glass hace más de diez años, suponen un reto para la gestión de negocios como bares, teatros y restaurantes.

Para diversos empresarios, la controversia no radica en la innovación técnica, sino en la complejidad de identificar el momento exacto en que se realiza una captura de imagen o video.

Ante la inminente proliferación de wearables en el mercado, sumando los nuevos lanzamientos de Samsung y Google, es previsible que estos vetos trasciendan la anécdota. En un futuro, es posible que este tipo de medidas se transformen en una política habitual en entornos sensibles como centros educativos, recintos sanitarios, centros deportivos y otros espacios donde la protección de la intimidad resulta fundamental.