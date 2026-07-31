Anillo inteligente de Casio con pantalla: precio y funciones de salud

Los anillos inteligentes continúan ganando protagonismo dentro del mercado de los dispositivos wearables, pero el anillo inteligente de Casio apuesta por un concepto diferente. En lugar de ocultar la tecnología en un diseño discreto, incorpora una pantalla para consultar la hora desde el dedo y añade herramientas para monitorear la salud y la actividad física en un mismo dispositivo.

El dispositivo fue presentado inicialmente en China con un precio oficial de 1.990 yuanes, equivalentes a unos 294 dólares o cerca de 1,2 millones de pesos colombianos, según la tasa de cambio actual. Por ahora, la compañía no ha confirmado si llegará a otros mercados, por lo que su disponibilidad internacional continúa siendo una incógnita.

¿Qué funciones ofrece el anillo inteligente de Casio?

El principal diferenciador del dispositivo es su pantalla integrada, una característica poco habitual dentro de esta categoría. A diferencia de la mayoría de anillos inteligentes, que dependen de una aplicación para consultar la información, este modelo permite ver la hora, la fecha y utilizar funciones básicas de cronometraje directamente desde el dedo, sin necesidad de sacar el celular para conocer esos datos.

La compañía también quiso mantener la identidad visual de sus relojes digitales clásicos. Para conseguirlo, recurrió al moldeo por inyección de polvo metálico (MIM), una tecnología que permite fabricar estructuras metálicas complejas a escala reducida. El resultado es un anillo con acabado metálico brillante que conserva la estética característica de los relojes que hicieron famosa a la marca durante décadas.

Más allá del diseño, el fabricante busca reunir en un solo accesorio las funciones de un reloj digital, un wearable y un complemento de uso diario. El anillo estará disponible en las tallas 9, 10 y 11, aunque aclara que el diámetro no puede modificarse una vez adquirido, por lo que será necesario elegir la talla adecuada desde el momento de la compra.

¿Qué puede medir este anillo inteligente?

Además de mostrar la hora desde su pantalla, el dispositivo incorpora sensores destinados al monitoreo del bienestar y la actividad física. La información recopilada puede sincronizarse con una aplicación móvil compatible, permitiendo consultar diferentes indicadores relacionados con el estado general del usuario y hacer un seguimiento de sus hábitos diarios desde el teléfono.

Entre las funciones disponibles se encuentran:

Frecuencia cardíaca.

Nivel de oxígeno en sangre (SpO₂).

Temperatura corporal.

Calidad del sueño.

Conteo de pasos diarios.

Calorías quemadas.

Actividades como caminar, correr y montar en bicicleta.

Toda la información puede sincronizarse con una aplicación compatible con iOS, Android y HarmonyOS. El fabricante señala, sin embargo, que algunas funciones relacionadas con las notificaciones presentan limitaciones en las versiones más recientes de HarmonyOS, por lo que la experiencia puede variar dependiendo del dispositivo utilizado.

También recibe llamadas y notificaciones con vibración

Además del monitoreo de salud, el anillo incorpora un motor de vibración de bajo consumo diseñado para ofrecer avisos discretos durante el día. Gracias a este sistema, los usuarios pueden recibir notificaciones de llamadas entrantes, mensajes, alarmas silenciosas y alertas relacionadas con determinadas métricas registradas por los sensores, sin necesidad de mirar constantemente el teléfono.

El fabricante también recuerda que el CRW-H001M-8 no sustituye un dispositivo médico. Los datos obtenidos por los sensores tienen un propósito informativo y de bienestar, por lo que no deben emplearse para realizar diagnósticos ni como base para tratamientos. Ante cualquier duda sobre el estado de salud, siempre será necesario consultar a un profesional.

Por el momento, el dispositivo se comercializará exclusivamente en China y el servicio posventa también estará limitado a ese país. Aunque todavía no existe información sobre un lanzamiento internacional, su propuesta llega con una idea diferente a la de la mayoría de competidores: en lugar de esconder la tecnología, convierte la pantalla en el elemento protagonista. Con ello, recupera la esencia de los relojes digitales clásicos y la adapta a uno de los formatos con mayor crecimiento dentro del mercado de los wearables.