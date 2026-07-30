¿Tienes antecedentes de diabetes? Este smartwatch puede identificar señales de riesgo

Tener un padre o una madre con diabetes tipo 2 puede aumentar hasta en 40 % el riesgo de desarrollar esta enfermedad. El antecedente familiar, sumado a factores como la alimentación, el entorno y la actividad física, hace que algunas personas tengan una mayor predisposición incluso antes de presentar síntomas.

En América, más de 90 millones de personas viven con diabetes, según cifras de la Federación Internacional de la Diabetes (FID). Además, uno de cada tres adultos en la región tiene la enfermedad sin saberlo. Ante esta realidad, la tecnología de consumo empieza a incorporar herramientas que buscan ayudar a reconocer señales de riesgo con anticipación.

El HUAWEI WATCH FIT 5 Pro incorpora un Estudio de Riesgo de Diabetes desarrollado junto con instituciones de salud de China, entre ellas el Hospital de la Facultad de Medicina de la Unión de Pekín. La función analiza datos biométricos como la frecuencia cardiaca, la variabilidad del pulso y los patrones de sueño durante un periodo de entre tres y 14 días.

El reloj no mide directamente la glucosa en sangre. Su función consiste en analizar los datos recopilados para generar una evaluación de referencia sobre el nivel de riesgo y ofrecer información relacionada con los hábitos registrados.

Así se activa el estudio desde el reloj

Para participar, el usuario debe abrir el menú de aplicaciones del HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, ingresar a la aplicación Investigaciones de HUAWEI y aceptar sus términos de uso. Después debe seleccionar Estudio de Riesgo de Diabetes, tocar “Unirse” y proporcionar datos básicos como sexo, peso, estatura y fecha de nacimiento.

Quienes utilicen el reloj de día y de noche pueden obtener la primera evaluación en unos tres días. Con un uso más ocasional, el proceso puede extenderse hasta dos semanas.

El HUAWEI WATCH FIT 5 Pro está disponible en Colombia desde $949.900, según el precio de descuento indicado, e incluye unos HUAWEI FreeBuds SE4 de regalo. Puede adquirirse en la página oficial de HUAWEI y en sus tiendas de experiencia en Bogotá.