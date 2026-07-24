La esperada Avengers: Doomsday llega a los cines el 18 de diciembre de 2026 y promete convertirse en la producción más ambiciosa del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Saber qué películas y series debes ver antes de Avengers: Doomsday es la mejor forma de entender cómo se conectan los personajes y por qué terminan enfrentándose.

Dirigida por Anthony y Joe Russo, la cinta reúne a buena parte de los héroes más importantes de Marvel Studios junto con personajes procedentes de las antiguas películas de X-Men y de Los Cuatro Fantásticos. Con tantas tramas cruzándose, revisar algunas producciones clave permitirá seguir los acontecimientos con mayor facilidad.

Por qué el multiverso obliga a hacer la tarea

Desde Avengers: Endgame, Marvel comenzó a desarrollar historias ambientadas en distintas realidades, permitiendo que versiones alternativas de sus personajes coexistieran dentro de una misma narrativa. Esa evolución explica por qué ya no basta con haber visto las películas principales. Comprender cómo se relacionan esos universos será fundamental para seguir la trama.

No es casualidad que Marvel haya confiado nuevamente la dirección a los hermanos Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. La cinta recupera el formato de las grandes aventuras de los Vengadores, con varios grupos de héroes enfrentando una amenaza común.

Las películas y series imprescindibles

Avengers: Infinity War

Presenta a Thanos y la primera gran reunión de los Vengadores, un modelo narrativo que Marvel retoma con un nuevo villano. Muestra cómo los héroes dejan de lado sus diferencias para enfrentar una amenaza capaz de poner en riesgo todo el universo.

Avengers: Endgame

Abre las puertas a los viajes en el tiempo y a las consecuencias que desencadenan las distintas realidades. Marca el retiro de Steve Rogers como Capitán América y redefine el futuro de los Vengadores tras la derrota de Thanos.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Introduce el concepto de las incursiones, el choque entre universos que amenaza con destruir realidades completas y que tendrá un papel decisivo en Avengers: Doomsday. Además, muestra las consecuencias de alterar el equilibrio del multiverso.

Loki (temporadas 1 y 2)

Explica cómo funciona la Línea Temporal Sagrada, las ramificaciones temporales y el equilibrio entre las distintas realidades. Sin esta serie resulta mucho más difícil entender las reglas que rigen el multiverso en las producciones recientes de Marvel.

Deadpool & Wolverine

Marca la integración oficial de personajes del antiguo universo de Fox dentro del UCM, un paso fundamental para entender la presencia de varios mutantes en la nueva película. Explica cómo esos personajes pasan a formar parte de la continuidad actual de Marvel.

Captain America: Brave New World

Al final del filme, Sam Wilson decide formar un nuevo equipo de Avengers, una decisión que tendrá consecuencias directas en la próxima entrega.

Thunderbolts*

La escena poscréditos plantea una rivalidad entre el equipo de Sam Wilson y el liderado por Bucky Barnes por el legado de los Avengers. Todo apunta a que ese conflicto continuará en la próxima entrega.

The Fantastic Four: First Steps

Su escena poscréditos funciona como un prólogo al presentar por primera vez a Robert Downey Jr. como Victor von Doom, el villano que encabezará la nueva saga.

Las muy recomendables

No son indispensables para seguir la trama principal, pero ayudan a comprender mejor algunos personajes y organizaciones que aparecen en el primer tráiler. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings da a conocer la organización de los Diez Anillos, que podría desempeñar un papel relevante en la trama. Black Panther: Wakanda Forever introduce a Namor y al reino submarino de Talokan, cuyos personajes ya forman parte del elenco confirmado. Por su parte, The Marvels desarrolla la historia de Monica Rambeau y su vínculo con otras realidades, un elemento que podría adquirir mayor importancia en esta entrega.

Las películas de X-Men que conviene revisar

Los mutantes regresan con varios de los actores originales, por lo que vale la pena revisar las cintas que construyeron ese universo. X-Men (2000) presenta a Charles Xavier, Magneto, Cíclope, Jean Grey y Mística, además de establecer la rivalidad entre Xavier y Magneto, uno de los conflictos más importantes de la saga mutante. X2 (2003) profundiza en la relación entre los principales mutantes y consolida los acontecimientos que definieron aquella etapa.

Por su parte, X-Men: Days of Future Past (2014) reúne a las dos generaciones de X-Men y explica la continuidad que Marvel recupera para este encuentro entre universos. Como complemento, Spider-Man: No Way Home también resulta recomendable para entender mejor la evolución del multiverso y el papel de Doctor Strange.

Doctor Doom cambia por completo el panorama

Uno de los anuncios más sorprendentes fue el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel, aunque no como Iron Man. En esta ocasión interpreta a Doctor Doom, el principal antagonista de la nueva saga. El cambio llegó después de que el estudio modificara sus planes tras la salida de Jonathan Majors y decidiera dejar a Kang en un segundo plano para convertir a Victor von Doom en el nuevo eje de la Saga del Multiverso.

Aunque circulan numerosas filtraciones y teorías, la compañía mantiene bajo reserva varios detalles importantes. Entre ellos están el tiempo que Robert Downey Jr. aparecerá sin la máscara de Doctor Doom y el verdadero alcance del enfrentamiento entre los héroes de los distintos universos. Con este recorrido por las películas y series más importantes, cualquier espectador tendrá el contexto necesario para comprender las conexiones del multiverso y disfrutar mejor de la nueva entrega de los Vengadores.

Imagen: Marvel Studios / Marvel.com