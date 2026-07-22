Samsung presentó la Galaxy Card, su primera tarjeta de crédito propia y su entrada oficial al negocio financiero. Llega siete años después de la Apple Card y las similitudes entre ambas son evidentes, desde el diseño hasta la forma en que recompensan cada compra.

El nuevo producto funcionará principalmente de forma digital a través de Samsung Wallet. También tendrá una versión física premium de metal negro. Será emitido por Barclays US Consumer Bank sobre la red Visa. Con esta alianza, el fabricante surcoreano busca ampliar su ecosistema más allá del hardware e incursionar en los servicios financieros.

La tarjeta estará disponible inicialmente en Estados Unidos. Los clientes con acceso anticipado podrán solicitarla desde el 21 de julio de 2026, mientras que las solicitudes para el público general comenzarán el 22 de julio. Por ahora, la compañía no ha anunciado planes para otros mercados.

Uno de sus principales atractivos es el sistema de cashback escalonado, que devuelve un porcentaje del valor de cada compra según la categoría:

5 % en compras realizadas directamente a través de Samsung.com, Galaxy Store, la aplicación Shop y Samsung Experience Stores.

3 % en pagos realizados con Samsung Wallet.

2 % en servicios de streaming como Netflix, Disney+ y Spotify.

1 % en todas las demás compras.

Como promoción de lanzamiento, ofrecerá un bono de 200 dólares en recompensas a quienes gasten al menos 2.000 dólares durante los primeros 90 días después de abrir la cuenta.

Aquí aparece la letra pequeña. La empresa confirmó que la tarjeta estará integrada con su billetera digital. Sin embargo, todavía no ha explicado si las recompensas se administrarán mediante Samsung Rewards, Samsung Pay Cash o un nuevo sistema propio. Además, por ahora no ofrece un equivalente al sistema Daily Cash ni a la cuenta de ahorro que Apple integra con su tarjeta de crédito.

Galaxy Card: beneficios y cashback frente a la Apple Card

Varios medios ya la presentan como una rival directa de Apple. Sin embargo, la propuesta parece orientada a un público mucho más específico. La mayor parte de sus ventajas depende de Samsung Wallet, una billetera digital exclusiva para dispositivos Galaxy cuya adopción continúa siendo menor que la de alternativas como Apple Pay, Google Pay o PayPal.

En la práctica, el 5 % de devolución representa un beneficio principalmente para quienes compran con frecuencia celulares, televisores, electrodomésticos o relojes de la marca. El incentivo del 3 % por utilizar esa billetera digital también dependerá de la cantidad de comercios que acepten ese método de pago. Ese factor podría influir en el ahorro real para los usuarios.

En comparación, la Apple Card ofrece un 3 % de devolución en productos Apple y comercios aliados, un 2 % en pagos realizados mediante Apple Pay y un 1 % en el resto de las transacciones. Además, permite recibir el dinero de forma diaria a través de Apple Cash o depositarlo en una cuenta de ahorro vinculada. Esas opciones todavía no han sido anunciadas por el fabricante para su nueva propuesta.

Una apuesta por fidelizar el ecosistema Galaxy

La iniciativa no parece buscar competir directamente con Apple. Su objetivo es fortalecer la permanencia de quienes ya utilizan el ecosistema Galaxy. Los incentivos más altos están ligados a la compra de productos de la marca y al uso de su billetera digital. Por ello, el atractivo disminuye para quienes prefieren otras plataformas de pago o no renuevan con frecuencia sus dispositivos.

La tarjeta también ofrece un 20 % de descuento en la membresía Samsung VIP Advantage. Además, devuelve un 5 % de cashback al adquirir o renovar ese servicio. La integración con Samsung Wallet estará respaldada por Samsung Knox, la plataforma de seguridad incorporada en los dispositivos Galaxy.

La compañía aseguró que este lanzamiento representa apenas el primer paso de su estrategia fintech. También adelantó que continuará ampliando su oferta de servicios financieros, aunque por ahora no ha revelado qué nuevos productos o funciones incorporará.

Queda por ver si la Galaxy Card consigue convertirse en un verdadero incentivo de fidelización. También está por verse si termina siendo un beneficio adicional reservado para quienes ya forman parte del ecosistema Samsung. Mientras la empresa no revele cómo funcionarán las recompensas en la práctica ni confirme su llegada a otros mercados, todavía quedan varias preguntas por responder.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)