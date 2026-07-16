David Vélez volverá a Colombia para participar en el Latam Fintech Market 2026

Las fintech ya no están concentradas únicamente en conquistar nuevos usuarios. Ahora el reto pasa por integrar inteligencia artificial, adaptarse a nuevas regulaciones y competir con una banca tradicional que también aceleró su transformación digital. Ese será precisamente el telón de fondo del regreso de David Vélez, fundador y CEO global de Nubank, a Colombia.

El empresario colombiano será uno de los invitados principales del Latam Fintech Market 2026, encuentro que reunirá el 17 y 18 de septiembre en Barranquilla a empresarios, inversionistas, reguladores y compañías tecnológicas para discutir el rumbo de la industria financiera en América Latina.

Aunque Vélez ha participado en escenarios internacionales durante los últimos años, sus intervenciones en Colombia no son frecuentes. Por eso su presencia genera expectativa entre un sector que vive una nueva etapa de crecimiento y que busca responder a desafíos como la digitalización de los servicios financieros, el acceso al crédito y la adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial.

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La historia de Nubank ayuda a entender esa expectativa. Lo que comenzó en Brasil en 2013 como una startup enfocada en simplificar la experiencia bancaria terminó convirtiéndose en una plataforma con más de 135 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Ese crecimiento posicionó a la empresa como una de las fintech más grandes del mundo y a Vélez como una de las figuras más influyentes del emprendimiento tecnológico en la región.

Durante su conferencia, el fundador de Nubank hablará sobre la construcción de empresas con alcance internacional, la evolución de los servicios financieros y las oportunidades que todavía existen para ampliar la inclusión financiera mediante soluciones digitales.

Barranquilla reunirá a los protagonistas del negocio financiero digital

La participación de Vélez hará parte de una agenda que este año también servirá para conmemorar los diez años de Colombia Fintech. Los organizadores esperan recibir a más de 2.500 asistentes entre representantes de fintech, bancos, fondos de inversión, empresas tecnológicas, autoridades y organismos multilaterales.

Las discusiones estarán centradas en algunos de los temas que hoy marcan la evolución del sector: inteligencia artificial aplicada a los servicios financieros, regulación, pagos digitales, crédito, activos digitales e inversión. Además de las conferencias, el encuentro incluirá espacios de networking y reuniones entre empresas y potenciales inversionistas con el objetivo de impulsar nuevos negocios dentro del ecosistema fintech latinoamericano.

Para Colombia, el evento también representa una oportunidad para reunir en un mismo espacio a buena parte de los actores que están impulsando la transformación del sistema financiero. La participación del fundador de Nubank será una de las intervenciones más esperadas, no solo por el crecimiento que ha tenido la compañía en la región, sino porque su experiencia suele ser tomada como referencia cuando se habla de innovación financiera y emprendimiento tecnológico.

Las personas interesadas en asistir al Latam Fintech Market 2026 podrán consultar la agenda completa y adquirir sus entradas a través de los canales oficiales de Colombia Fintech. El encuentro se realizará en Barranquilla los días 17 y 18 de septiembre.