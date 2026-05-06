Así funciona TOHKN, la app que permite invertir desde US$100 en activos reales

Invertir en proyectos inmobiliarios o en instrumentos financieros ligados a activos reales suele ser una posibilidad reservada para grandes capitales. Una startup de El Salvador quiere cambiar esa lógica con una apuesta basada en blockchain y ya muestra resultados que llaman la atención en el ecosistema fintech regional.

La plataforma de inversión digital TOHKN anunció que superó los US$8,5 millones en colocación dentro de su segunda emisión pública de activos digitales, una cifra que refleja el creciente interés por modelos de inversión más accesibles en América Latina.

La operación estuvo ligada a RNCRrev, un activo digital vinculado al desarrollo de Renacer Condominio, un proyecto residencial de 297 apartamentos en el área metropolitana de San Salvador. Según la compañía, más de 500 inversionistas individuales participaron en esta emisión.

El dato resulta relevante porque muestra cómo la tokenización comienza a abrir espacio fuera de los círculos tradicionales de inversión.

Cómo funciona este modelo de inversión

TOHKN opera como una aplicación móvil que permite a cualquier persona invertir desde montos de US$100 en activos reales tokenizados.

En términos simples, la tokenización consiste en representar digitalmente un activo físico o financiero mediante tecnología blockchain. Esto permite dividirlo en pequeñas fracciones para que múltiples personas puedan participar con montos bajos.

En este caso, los usuarios compran tokens asociados al desempeño económico del proyecto inmobiliario.

La plataforma opera bajo supervisión regulatoria de la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador, país que ha impulsado un marco legal específico para este tipo de instrumentos.

Ese respaldo normativo ha permitido que startups financieras experimenten con nuevas fórmulas de acceso al capital, algo que todavía enfrenta barreras regulatorias en buena parte de América Latina.

El crecimiento de la inversión retail en la región

El resultado de RNCRrev no es un hecho aislado para la empresa.

Antes de esta emisión, TOHKN había cerrado una ronda pre-semilla por US$5 millones. Dentro de ese proceso, una oferta pública de US$1,2 millones se completó en 48 horas con más de 600 inversionistas individuales.

Ahora, con su segunda emisión, la compañía asegura haber confirmado una demanda regional por instrumentos financieros diseñados para pequeños inversionistas.

Actualmente, la oferta pública de RNCRrev supera los US$4 millones, mientras todavía habría cerca de US$3 millones disponibles para participación.

La plataforma proyecta retornos estimados entre 15 % y 20 % anual, con plazos de entre 25 y 29 meses. Como ocurre con cualquier inversión, estos valores son proyecciones y no constituyen garantías.

El caso también pone sobre la mesa una discusión más amplia: el acceso desigual a oportunidades de inversión en América Latina.

Mientras productos como fondos privados o instrumentos inmobiliarios suelen requerir capital elevado, modelos tokenizados reducen esa barrera de entrada y trasladan parte de la operación a plataformas digitales.

Para quienes estén interesados, TOHKN está disponible para dispositivos iOS y Android. El proceso se realiza desde la app, con verificación de identidad y validaciones regulatorias integradas.

Más allá del desempeño puntual de esta emisión, el movimiento refleja cómo blockchain empieza a encontrar aplicaciones prácticas en servicios financieros más allá del universo cripto especulativo.