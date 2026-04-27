Mambu lanza plataforma de pagos en Colombia y apuesta por transferencias instantáneas

La compañía Mambu anunció la llegada de su solución Mambu Payments al mercado colombiano, una apuesta con la que busca fortalecer la infraestructura de pagos digitales en el país. La iniciativa apunta a facilitar la conexión entre bancos, fintechs y otras entidades financieras con redes locales e internacionales, en medio del crecimiento sostenido de las transacciones electrónicas.

La propuesta se centra en un “Payments Hub”, una plataforma que permite gestionar pagos de manera integral, desde transferencias locales hasta operaciones internacionales. Su implementación responde a la necesidad de las entidades de adaptarse a nuevos estándares tecnológicos, mejorar la interoperabilidad y responder a exigencias regulatorias en evolución.

Según el World Payments Report 2025, el volumen de pagos sin efectivo ha crecido de forma acelerada en los últimos años y se proyecta que continúe en aumento. En América Latina, este comportamiento ha impulsado inversiones en soluciones tecnológicas que permitan soportar una mayor demanda y optimizar la conexión entre sistemas financieros.

En este contexto, la solución de Mambu busca simplificar la operación mediante una arquitectura basada en la nube y en APIs. Esto permite a las instituciones conectarse a redes como SWIFT, gestionar remesas internacionales y habilitar pagos instantáneos entre cuentas dentro de un mismo entorno tecnológico.

¿Cómo funciona la plataforma?

El sistema integra componentes como procesamiento de transacciones, orquestación de pagos, gestión de liquidez y conciliación. Esta combinación permite administrar los flujos de dinero con mayor agilidad y reducir la dependencia de sistemas tradicionales.

Uno de los elementos centrales es el uso del estándar ISO 20022, que facilita la comunicación entre diferentes redes de pago. A esto se suma un diseño modular, que permite adaptar la plataforma según las necesidades de cada entidad sin reemplazar completamente su infraestructura actual.

El modelo también permite escalar operaciones con mayor rapidez. En mercados donde ya opera, la solución ha registrado incrementos relevantes en el volumen de transacciones procesadas, lo que respalda su expansión hacia Colombia.

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La llegada de esta tecnología coincide con los cambios en el sistema financiero colombiano, donde los pagos digitales han ganado terreno frente al efectivo. Aun así, este último sigue siendo el medio de pago más utilizado, lo que representa un desafío para ampliar la adopción de alternativas digitales.

Con esta expansión, Mambu busca posicionarse como un actor relevante en la evolución del ecosistema financiero local, ofreciendo herramientas que permiten a las entidades adaptarse con mayor rapidez a las nuevas dinámicas del mercado.

Imagen: Pakin Jarerndee