dale! gana Premio Platino en Fintech Américas 2026: así funciona la billetera digital de Grupo Aval

La billetera digital dale!, desarrollada por Grupo Aval, fue reconocida con el Premio Platino en la categoría Transformación Digital durante los Fintech Américas 2026. El galardón destaca a las iniciativas que están cambiando la manera en que las personas acceden y usan servicios financieros en la región.

El reconocimiento pone el foco en una propuesta que busca simplificar la relación de los usuarios con su dinero. A través de una sola aplicación, dale! integra funciones como pagos, transferencias, recargas y compra de servicios, evitando que las personas tengan que recurrir a múltiples plataformas. La apuesta ha sido reducir la complejidad y facilitar el uso cotidiano de herramientas digitales.

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De acuerdo con la compañía, este desarrollo responde a la necesidad de acercar el sistema financiero a más personas, especialmente a quienes han enfrentado barreras para acceder a servicios tradicionales. La aplicación está diseñada para ser intuitiva, con procesos simplificados que permiten realizar operaciones en pocos pasos.

Actualmente, la billetera supera los 4,5 millones de usuarios en Colombia, una cifra que refleja su crecimiento dentro del ecosistema fintech local. Este avance se explica, en parte, por la adopción de soluciones digitales que permiten gestionar el dinero desde el celular sin necesidad de trámites presenciales.

Una apuesta por la inclusión financiera

El Premio Platino también reconoce el trabajo del equipo liderado por José Manuel Ayerbe Osorio, CEO de dale!, quien ha impulsado una estrategia centrada en el uso práctico de la tecnología. La iniciativa no solo busca ofrecer servicios, sino promover que los usuarios comprendan y se apropien de estas herramientas en su vida diaria.

En la práctica, cualquier persona interesada puede acceder a la billetera descargando la aplicación en su teléfono móvil, registrándose con sus datos básicos y validando su identidad. Una vez activa, la cuenta permite realizar operaciones financieras sin necesidad de productos bancarios tradicionales, lo que amplía el acceso a un mayor número de usuarios.

El reconocimiento en Fintech Américas se suma a un contexto de crecimiento de las soluciones digitales en Colombia, donde las billeteras electrónicas han ganado terreno como alternativa para pagos y transferencias. En este entorno, dale! consolida su presencia con una propuesta centrada en la simplicidad y el uso cotidiano.