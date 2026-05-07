No es Samsung ni Xiaomi: este es el celular más vendido del mundo en 2026

La pelea por el smartphone más vendido del mundo en 2026 ya tiene un ganador y, aunque Samsung y Xiaomi siguen siendo protagonistas del mercado global, el liderazgo absoluto quedó en manos de Apple. El más reciente informe de Counterpoint Research reveló que el iPhone 17 fue el modelo con mayor volumen de ventas durante el primer trimestre del año, consolidando una tendencia que confirma hacia dónde se está moviendo el negocio móvil.

El dato llama la atención porque no solo posiciona al dispositivo de Apple en la cima del mercado, sino que muestra cómo la estrategia de la compañía logró imponerse incluso frente a marcas que dominan buena parte del segmento Android.

Según el reporte, el iPhone 17 alcanzó una participación del 6 % de las ventas mundiales durante el trimestre, mientras que sus versiones Pro Max y Pro ocuparon el segundo y tercer lugar del ranking global. Esto significa que Apple se quedó con los tres primeros puestos de la lista de smartphones más vendidos del planeta.

Apple gana con una fórmula cada vez más afinada

El desempeño del iPhone 17 responde a una combinación de factores que va más allá del peso histórico de la marca.

Counterpoint explica que el equipo logró destacar gracias a mejoras puntuales que resultaron atractivas para un público más amplio: mayor almacenamiento base, mejor resolución de cámara y una tasa de refresco superior respecto a generaciones anteriores.

En la práctica, esto redujo la distancia entre la versión estándar y los modelos Pro, haciendo que más consumidores vieran valor en comprar el modelo base sin sentir que estaban sacrificando demasiadas prestaciones.

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Otro punto relevante es su crecimiento en mercados donde Apple había mostrado un avance más moderado. China y Estados Unidos registraron incrementos de ventas de doble dígito, mientras que en Corea del Sur el desempeño se triplicó frente al mismo periodo del año pasado.

El informe también muestra un fenómeno importante: cada vez más compradores están apostando por celulares premium, incluso en un contexto de desaceleración global del mercado.

Samsung domina Android, pero no logra destronar al iPhone

Aunque Apple lideró el ranking, Samsung mantuvo una presencia fuerte gracias a su serie Galaxy A, que ubicó cinco modelos dentro de los diez celulares más vendidos del mundo.

El más destacado fue el Galaxy A07 4G, que se convirtió en el smartphone Android más vendido del trimestre.

Su éxito responde a una estrategia muy distinta a la de Apple: ofrecer especificaciones equilibradas a precios accesibles, especialmente en regiones emergentes como América Latina, Oriente Medio y África.

Samsung también logró buenos resultados con el Galaxy S26 Ultra, que quedó a las puertas del top 10. El dispositivo mostró mejores ventas iniciales que su antecesor, impulsado por novedades como su pantalla con privacidad integrada y nuevas funciones de inteligencia artificial.

Xiaomi, por su parte, apareció en el décimo puesto con el Redmi A5, el modelo más económico del listado.

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Más allá de quién ocupa cada posición, el reporte deja una lectura clara: el mercado se está concentrando en menos modelos.

Los diez smartphones más vendidos reunieron el 25 % de todas las ventas globales del trimestre, la cifra más alta registrada para este periodo.

Esto refleja que los usuarios están comprando con mayor cautela y priorizando equipos con mejor respaldo, más años de actualizaciones y características que garanticen mayor vida útil.

La conclusión es contundente: ni Samsung ni Xiaomi se quedaron con el título del celular más vendido de 2026. Apple volvió a tomar ventaja, y el iPhone 17 se convirtió en la referencia global del mercado móvil.