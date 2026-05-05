Galaxy A57 5G vs Nothing Phone (4a) Pro: ¿cuál comprar y qué celular conviene más?

La gama media-premium está viviendo uno de sus momentos más competitivos. Mientras Samsung Electronics apuesta por consolidar su liderazgo con el Galaxy A57 5G, Nothing busca seguir ganando terreno con el nuevo Nothing Phone (4a) Pro, un equipo que apunta a usuarios que buscan diseño y potencia sin llegar a los precios de la gama alta.

Ambos dispositivos llegan con propuestas diferentes. Uno se enfoca en equilibrio, soporte a largo plazo y confiabilidad; el otro apuesta por innovación estética, rendimiento agresivo y herramientas pensadas para creativos.

La gran pregunta es cuál conviene más.

A primera vista, el Galaxy A57 5G ofrece una fórmula conocida, pero muy refinada. Tiene pantalla Super AMOLED Plus de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, batería de 5.000 mAh, triple cámara trasera con sensor principal de 50 MP con estabilización óptica y grabación en 4K.

También suma conectividad moderna con Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 y un diseño especialmente delgado de 6,9 mm, con apenas 179 gramos.

Su mayor carta está en el soporte de software: Samsung garantiza actualizaciones de seguridad hasta marzo de 2032, un punto que pocos fabricantes igualan en este segmento.

Te puede interesar: Google Pixel 10a o Samsung Galaxy A57: comparativa completa y diferencias

Por su parte, el Nothing Phone (4a) Pro apuesta por diferenciarse desde el diseño. Su cuerpo metálico transparente con la renovada interfaz Glyph de mini LEDs sigue siendo uno de los elementos más llamativos del mercado.

No es solo estética: también integra funciones prácticas para notificaciones y personalización.

En hardware, Nothing eleva la apuesta con procesador Snapdragon 7 Gen 4, memoria LPDDR5X, almacenamiento UFS 3.1 y una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 144 Hz.

Sobre el papel, ofrece una experiencia más cercana a un gama alta.

Cámara y rendimiento: aquí está la mayor diferencia

Si el criterio principal es fotografía, el Nothing Phone (4a) Pro toma ventaja.

Su sistema incluye sensor principal Sony con OIS y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3,5x y alcance digital de hasta 140x, algo poco habitual en esta categoría.

Samsung responde con una configuración más conservadora, suficiente para fotos diarias y redes sociales, pero lejos de la versatilidad del equipo de Nothing.

En potencia también hay diferencias.

El Galaxy A57 está pensado para ofrecer estabilidad en multitarea, consumo multimedia y productividad cotidiana.

El Nothing Phone (4a) Pro, en cambio, apunta a usuarios que juegan, editan contenido o exigen mayor capacidad gráfica, con soporte para juegos a altas tasas de cuadros y mejoras de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

Entonces, ¿cuál conviene más?

La respuesta depende del tipo de usuario.

El Galaxy A57 5G resulta más conveniente para quien busca un celular confiable, equilibrado y pensado para durar varios años sin complicaciones.

Es una compra segura para quienes valoran actualizaciones prolongadas, buena autonomía, cámaras competentes y la experiencia madura del ecosistema Galaxy.

El Nothing Phone (4a) Pro, en cambio, es la opción para quienes quieren algo diferente.

Su diseño rompe con lo tradicional, ofrece mejor pantalla, más potencia, mejores cámaras y herramientas de IA más ambiciosas.

Eso sí, su precio internacional parte desde los 499 dólares, por lo que podría llegar a varios mercados con un costo superior al Galaxy A57.

Si se trata de equilibrio general, el Galaxy A57 gana.

Si la prioridad es innovación, rendimiento y fotografía, el Nothing Phone (4a) Pro ofrece más.

La decisión final dependerá de si el usuario prefiere seguridad y soporte o una propuesta más arriesgada, pero tecnológicamente más ambiciosa.