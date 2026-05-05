Convertido en el eje de la vida digital, el celular reúne funciones que van desde la productividad hasta el entretenimiento. En ese contexto, los Galaxy A57 5G y A37 5G llegan a Colombia como parte de una nueva generación enfocada en responder a un uso más intensivo, donde el rendimiento y la conectividad son clave.

Cifras de crecimiento en conexiones móviles y acceso a internet en el país reflejan un cambio en la forma en que las personas usan la tecnología. Bajo esa lógica, Samsung introduce estos dispositivos con una propuesta centrada en inteligencia artificial, autonomía y mayor vida útil dentro de la gama media.

Galaxy A57 5G y A37 5G: diferencias para elegir mejor

Ambos modelos comparten una base sólida en pantalla, batería y conectividad, pero se diferencian en aspectos que inciden directamente en la experiencia. La segmentación responde a distintos niveles de exigencia dentro de la misma categoría. Para un análisis más detallado de las diferencias entre ambos modelos, puede consultarse la comparativa completa publicada por ENTER.CO.

La experiencia en pantalla marca una de las distancias más claras. Aunque ambos integran paneles de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, el A57 incorpora tecnología Super AMOLED Plus, con mejor reproducción de color y mayor uniformidad de brillo frente al panel Super AMOLED del A37.

Un diseño más delgado distingue al Galaxy A57 5G, con 6,9 mm de grosor frente a los 7,4 mm del A37, mejorando significativamente la ergonomía. Ambos dispositivos mantienen certificación IP68 y protección Corning Gorilla Glass Victus+, garantizando resistencia frente a agua, polvo y desgaste.

Cámara, rendimiento y memoria: dónde se marcan las diferencias

En fotografía, la diferencia reside en la versatilidad. Los dos modelos integran un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, pero la versión avanzada suma un ultra gran angular de 12 MP, mientras que el modelo estándar se queda en 8 MP, con menor campo de captura en escenas amplias.

Mayor exigencia pone a prueba el rendimiento. Gracias a mejoras en CPU, GPU y procesamiento, junto con un sistema de disipación térmica más eficiente, el A57 mantiene estabilidad en tareas intensivas. El A37 ofrece un desempeño equilibrado para el uso diario.

También existen diferencias notables en memoria. El equipo superior alcanza configuraciones de hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, mientras que la otra opción parte desde 6 GB de RAM, suficientes para la mayoría de usuarios, pero con menor margen a futuro.

Sin cambios relevantes en autonomía, ambos integran baterías de 5.000 mAh con carga rápida, capaces de cubrir jornadas completas sin interrupciones.

Software y seguridad refuerzan la propuesta en los dos equipos. Con hasta seis actualizaciones del sistema operativo y seis años de parches de seguridad, junto con Samsung Knox Vault, los dispositivos están preparados para mantenerse vigentes durante mucho tiempo.

Precio y disponibilidad en Colombia: dónde comprarlos

Ya se comercializan en Colombia los Galaxy A57 5G y A37 5G a través de la tienda oficial de la marca, operadores móviles y retailers autorizados en todo el país.

En precios, la versión A37 con 256 GB cuesta $2.149.900, mientras que el A57 en la misma configuración alcanza los $2.499.900. La diferencia responde a mejoras en pantalla, rendimiento y capacidades fotográficas.

Elegir el equipo ideal depende del uso. Para tareas diarias y consumo de contenido, el A37 cumple sin problema. Quienes buscan mayor potencia, mejor experiencia visual y más versatilidad en fotografía encontrarán en el A57 una opción más completa.

Con este lanzamiento, Samsung refuerza su presencia en la gama media en Colombia, un segmento donde la experiencia a lo largo del tiempo pesa más que otros factores en la decisión de compra.

Imagen: Samsung / Editada con IA (Gemini)