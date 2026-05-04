Apple revisa el futuro de MagSafe en el iPhone, una tecnología clave en la experiencia de carga y accesorios dentro de su ecosistema. Según una filtración publicada en Weibo por la fuente Instant Digital, la compañía evalúa si debe mantenerla como estándar en todos sus modelos, una decisión que podría redefinir la estrategia de hardware en próximas generaciones.

La función se introdujo con el iPhone 12 en 2020, incorporando un anillo de imanes en la parte trasera para la carga y conexión de accesorios. Desde entonces, el ecosistema creció considerablemente, con decenas de carteras, fundas, soportes y cargadores de terceros construidos sobre ese estándar, consolidándolo como un pilar dentro de la experiencia diaria.

Cuando la tecnología se presentó, la opinión interna en Apple era optimista respecto a su expansión. Esa confianza incluía planes para llevar los imanes integrados a la línea iPad, algo que el mismo filtrador había insinuado con anterioridad. Sin embargo, ninguno de esos planes llegó a materializarse en productos comerciales disponibles para el público general.

Los intentos documentados son varios. En 2021, Mark Gurman reportó que Apple probaba un iPad Pro con parte trasera de vidrio para admitir carga inalámbrica. A inicios de 2022 surgió información sobre un prototipo con logotipo de vidrio como área de carga. Los rumores reaparecieron en 2023, pero el modelo M4 lanzado en 2024 llegó sin esa función.

MagSafe en iPhone: futuro, rumores y qué implican para el usuario

Hoy esa confianza inicial habría dado paso a incertidumbre, según la misma fuente. Apple evalúa los costos de incluir los imanes en cada iPhone frente a la solidez del ecosistema de accesorios desarrollado alrededor de la función. El antecedente más concreto es el iPhone 16e, lanzado sin soporte nativo como prueba clara.

La reacción de los usuarios fue crítica. Muchos recurrieron a fundas de terceros con anillos magnéticos integrados como alternativa, aunque esa experiencia se considera generalmente inferior a la compatibilidad nativa. Apple respondió con el iPhone 17e, restaurando la función dentro de su línea accesible, lo que sugiere que la empresa mide cuidadosamente el impacto de estos cambios.

El próximo iPhone Ultra plegable también genera dudas. Sus unidades de prueba no muestran las hendiduras internas necesarias para alojar el conjunto de imanes requerido. Con un grosor estimado de 4,5 mm desplegado, el dispositivo podría ser demasiado delgado para integrarlos sin comprometer diseño o batería, lo que implicaría un cambio técnico relevante.

Para el usuario final, este posible escenario tiene implicaciones concretas. Si MagSafe deja de ser estándar, accesorios actuales seguirán funcionando, pero podrían requerir fundas específicas para mantener la alineación magnética. Esto introduce una capa adicional de dependencia y puede afectar la eficiencia de carga o la estabilidad en soportes.

Otra consideración clave es el estándar Qi2, que adopta un sistema de alineación magnética inspirado directamente en el sistema de carga magnética de MagSafe. Esto implica que una eliminación total resulta poco probable, ya que afectaría la compatibilidad con un ecosistema más amplio que trasciende a Apple y ya es adoptado por la industria.

De confirmarse cambios, Apple podría optar por reservar la función para modelos premium o integrarla de forma indirecta mediante accesorios. En cualquier caso, la compañía enfrenta un equilibrio complejo, reducir costos sin debilitar una de las características que ayudó a diferenciar al iPhone en los últimos años y consolidar su ecosistema.

Imagen: Generada con IA (ChatGPT)