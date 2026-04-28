OnePlus Ace 6 Ultra confirmado: 8.600 mAh, accesorio FPS y chip Glacier de Oppo

En lugar de guardar sorpresas para el día del lanzamiento, la marca fue revelando por capas cada especificación relevante del OnePlus Ace 6 Ultra antes de su presentación oficial en China el 28 de abril de 2026. El resultado es un smartphone cuya ficha técnica se conoce con certeza, confirmada directamente por la compañía y que no deja dudas sobre a quién va dirigido.

Su batería Glacier de 8.600 mAh, desarrollada junto con Oppo, es la más grande del segmento en este momento. OnePlus la respalda con métricas concretas, 7,44 horas de juego continuo con la pantalla a 165 Hz y energía suficiente para dos horas de partida con apenas diez minutos conectado a la carga de 120 W. Son compromisos específicos, no rangos optimistas.

Detrás de esa autonomía está el chip Glacier, diseñado por Oppo para gestionar la energía con mayor eficiencia. Li Jie, presidente de OnePlus China, explicó que este procesador mejora el comportamiento cuando la batería está baja y estabiliza el rendimiento en condiciones extremas. Su efecto equivale a sumar 200 mAh adicionales en temperatura normal y hasta 700 mAh a -20 grados centígrados.

OnePlus Ace 6 Ultra especificaciones oficiales

El procesador principal es el MediaTek Dimensity 9500, con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. La pantalla es un panel OLED de 6,78 pulgadas a 165 Hz desarrollado con BOE, que OnePlus describe como el mejor de toda la serie Ace. El chip G2 Pro reduce la latencia Wi-Fi y mantiene la conexión estable en redes débiles, donde más impacta una caída de señal.

El accesorio más llamativo es un mando híbrido con botones físicos y controles táctiles diseñado específicamente para juegos FPS, mostrado por la propia marca antes del lanzamiento. No es un periférico de terceros ni una promesa futura. OnePlus lo presentó como parte integral de la propuesta, convirtiendo al dispositivo en una plataforma gaming más que en un smartphone con capacidades de juego.

En fotografía, el sistema trasero combina un sensor principal de 50 MP con tamaño de 1/1,55 pulgadas, estabilización óptica e ISP insignia de Oppo, más un ultra gran angular de 8 MP y cámara frontal de 16 MP. No lidera la propuesta, pero el procesamiento de imagen está por encima de lo esperado para un dispositivo con este enfoque.

Resistencia extrema, desbloqueo instantáneo y el Android más reciente de serie

El Ace 6 Ultra tiene certificación cuádruple IP66, IP68, IP69 e IP69K, que protege frente a chorros de agua a alta presión y temperaturas elevadas. La pantalla incorpora el cristal Crystal Shield Glass, con mayor resistencia a arañazos y golpes. El sensor de huellas es ultrasónico 3D y los altavoces son simétricos, pensados para sesiones largas e intensas.

El smartphone sale de fábrica con Android 16. Quedan pendientes el precio fuera de China y la disponibilidad internacional, que definirán si puede competir con rivales como el Redmi K90 Max y el RedMagic 11 Pro. Ambos ofrecen carga bypass, función ausente en este modelo y que algunos usuarios gaming consideran imprescindible.

Pero más allá de la ficha técnica, el dispositivo deja claro el enfoque de OnePlus. No es solo un smartphone potente, sino una plataforma diseñada para jugar sin interrupciones. Entre la batería masiva, la carga ultrarrápida y el accesorio dedicado, la marca apunta directamente a quienes buscan rendimiento sostenido sin concesiones.

Imagen: OnePlus / Editada con IA (Gemini)