El iPhone Fold toma forma: filtraciones muestran su tamaño reducido y diseño más realista

Apple se alista para entrar en el segmento de loscelulares plegables con un modelo que prioriza dimensiones contenidas y un diseño distinto a lo que domina hoy el mercado. Nuevas filtraciones revelan medidas exactas del llamado iPhone Fold, un dispositivo que llegaría en 2026 junto a la próxima generación de iPhone.

Los primeros indicios de este proyecto aparecieron en 2018, cuando la categoría aún no tenía presencia comercial sólida. Desde entonces, la compañía ha mantenido silencio, mientras otros fabricantes consolidaban sus propuestas. La información más reciente sugiere que Apple optó por esperar a que los avances en pantallas flexibles, bisagras y durabilidad alcanzaran un punto más estable.

Las dimensiones filtradas muestran un equipo más compacto que la mayoría de plegables actuales. Cerrado, el dispositivo tendría 120,59 mm de alto, 83,79 mm de ancho y un grosor de 9,23 mm. La cifra lo sitúa cerca de los estándares de teléfonos premium tradicionales, con una diferencia mínima frente a modelos tipo Pro Max.

Al desplegarse, el ancho alcanzaría los 167,59 mm, manteniendo la misma altura. El grosor bajaría a 4,7 mm, aunque el módulo de cámaras elevaría ese punto hasta cerca de 13,7 mm. El formato de pantalla apunta a una relación 4:3 o 3:2, similar a la de una tablet, lo que refuerza su uso para video, lectura y navegación.

Un plegable compacto en un mercado de equipos más grandes

El tamaño es uno de los aspectos que más llama la atención frente a otros dispositivos del mismo segmento. Mientras varios fabricantes han optado por pantallas externas amplias incluso en estado cerrado, Apple reduciría la altura para acercarse a un uso más cómodo en el día a día.

Este ajuste responde a una de las críticas frecuentes a los plegables: su volumen y peso. Aunque ofrecen mayor superficie de pantalla, suelen sacrificar portabilidad. La propuesta de Apple apunta a equilibrar ambas variables sin alejarse del formato tradicional del iPhone.

Otro cambio relevante está en la cámara frontal. El iPhone Fold integraría un sistema perforado en pantalla, similar al que utilizan la mayoría de dispositivos Android. Esta decisión libera espacio en el panel y evita el uso del notch característico de la marca.

En cuanto al diseño, las filtraciones señalan que el dispositivo estaría disponible en colores negro y blanco, manteniendo una línea sobria. A falta de confirmación oficial, estos detalles refuerzan la idea de un equipo que busca entrar al segmento con una propuesta más refinada en términos de tamaño y estética.

La llegada de este modelo marcaría un nuevo paso para Apple en una categoría que ya cuenta con varios años de desarrollo por parte de sus competidores. Las especificaciones filtradas sugieren que la compañía no busca replicar lo existente, sino ajustar el formato a su propia interpretación del uso diario.