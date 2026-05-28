Xiaomi traerá a Colombia una nueva generación de teléfonos enfocada en dos frentes que hoy pesan cada vez más en la decisión de compra: cámaras más versátiles y baterías que prometen durar más tiempo. La nueva serie Xiaomi 17T, integrada por los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, llegará próximamente al país con mejoras en zoom, autonomía y pantallas diseñadas para largas jornadas de uso.

La apuesta de la marca china aparece en un momento en el que los fabricantes están llevando funciones antes reservadas para la gama premium hacia líneas más accesibles. En este caso, uno de los cambios más visibles está en fotografía: por primera vez la serie T incorpora teleobjetivo en todos sus modelos.

Fotografía con más zoom y herramientas para crear contenido

La familia Xiaomi 17T integra un sistema de cámaras desarrollado junto a Leica que incorpora teleobjetivo x5 tanto en la versión estándar como en la Pro. La idea detrás de esta decisión parece clara: acercar funciones avanzadas de fotografía móvil a más usuarios y no solo al modelo más costoso.

Ambos equipos incluyen cámara principal de 50 megapíxeles y capacidades que permiten tomar desde fotos macro a corta distancia hasta acercamientos de largo alcance. Según Xiaomi, el sistema admite zoom óptico de hasta 10 aumentos y herramientas de inteligencia artificial para ampliar aún más las capturas.

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La compañía también reforzó la grabación de video. El Xiaomi 17T Pro añade grabación 4K a 60 cuadros por segundo y funciones adicionales pensadas para quienes crean contenido desde el celular. A esto se suman efectos de retrato, herramientas de edición y opciones para compartir contenido directamente en redes sociales.

Más allá de las cámaras, Xiaomi intenta responder a otro problema habitual entre usuarios intensivos: quedarse sin batería antes de terminar el día.

Baterías más grandes y pantallas pensadas para uso prolongado

El Xiaomi 17T Pro incorpora una batería de 7000 mAh, la más grande utilizada hasta ahora por la compañía en mercados internacionales, mientras que el Xiaomi 17T llega con 6500 mAh. Ambas capacidades superan ampliamente lo que hoy ofrecen muchos celulares de gama alta.

La autonomía viene acompañada de carga rápida. El modelo Pro admite carga de 100W y carga inalámbrica de 50W, mientras que la versión estándar llega con 67W.

Las pantallas también reciben cambios. Xiaomi integró paneles AMOLED 1.5K con brillo de hasta 3500 nits para facilitar la visualización en exteriores. Además, suma tecnologías enfocadas en reducir fatiga visual durante sesiones largas de uso, algo cada vez más relevante considerando el tiempo que pasas frente al celular.

En rendimiento, la compañía equipa la serie con procesadores MediaTek de última generación y sistemas de refrigeración diseñados para sostener videojuegos, edición de contenido y multitarea intensiva.

Aunque Xiaomi todavía no confirmó precios ni fecha exacta de disponibilidad en Colombia, la llegada de la serie 17T muestra hacia dónde se mueve la competencia móvil: teléfonos que intentan combinar cámaras avanzadas, pantallas más cómodas y baterías más grandes sin depender exclusivamente de la gama ultra premium.